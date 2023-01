Sampdoria, Zanoli: “Pronto a dare il massimo per raggiungere la salvezza”

Genova. “Le mie prime sensazioni sono molto positive, ho trovato un bellissimo ambiente, una società pronta a dimostrare il suo vero valore che la classifica non sta risaltando. Sono qui per dare il massimo”. Queste le parole di Alessandro Zanoli, difensore 22enne, che si racconta nella sua prima intervista in blucerchiato.

La scorsa domenica l’esordio a Genova nel match contro il Napoli, squadra da cui arriva in prestito e con la quale si era allenato fino a poco prima: “È stata una grande emozione – rivela -, peccato che il risultato non sia andato come speravamo. Ora però ci concentriamo sui prossimi impegni di Firenze in Coppa Italia ed Empoli”.

Nel 2021 inizia la sua esperienza in serie A: “Arrivano dalla C – racconta – non pensavo che mi trattenessero a Napoli, invece mister Spalletti ha voluto tenermi. Prima ho avuto pochi gettoni a disposizione, poi anche a causa di alcuni infortuni dei colleghi sono riuscito a giocare da titolare con Atalanta, Roma, Fiorentina”. Per lui l’esordio anche in Champions League: “Lo sognano tutti da bambini – dice – poi esordire in uno stadio prestigioso come quello dell’Ajax, è stata un’emozione unica”.

Riguardo al suo arrivo alla Sampdoria, Zanoli commenta: “Ho saputo della trattativa prima delle vacanze natalizie, subito sono rimasto colpito, non mi aspettavo di andare via da Napoli a gennaio, ma appena ho sentito che la Sampdoria mi voleva è stata la mia prima scelta. Stiamo parlando di un club prestigioso che non merita la posizione di classifica che ha. Il mister mi ha convinto ulteriormente a venire, spero di essergli utile come quinto di centrocampo ma eventualmente anche dietro, a tre: sono a disposizione, giocherò le mie carte e darò il massimo”.

“Le mie caratteristiche principali? Forza fisica e velocità, mentre devo ancora crescere a livello tecnico e tattico, ma sono giovane, il tempo c’è”.

Il numero 59 parla poi di obiettivi di questa stagione: “Sicuramente aiutare la squadra a salvarsi e personalmente confermarmi in questa categoria”.