Genova. Notte fonda per la Sampdoria nonostante la partita sia giocata a metà giornata. L’Udinese passa all’88’ con una rete di Ehizibue e conquista i tre punti. Uno 0-1 immeritato viste le occasioni create dai blucerchiati. La tifoseria a fine gara applaude e canta i giocatori che ricambiano sotto la Sud, certo è che ormai diventa difficile credere in una risalita della classifica. La squadra di Stankovic non ha sfigurato, ma sono stati davvero troppi gli errori sotto porta, almeno quattro le palle gol non concretizzate sullo 0-0, che avrebbero potuto mettere la partita su binari diversi. Inoltre piove sul bagnato: preoccupano le uscite anticipate di Sabiri e Colley per problemi fisici.



96′ Occasione Samp: cross di Augello, palla che rimbalza su Gabbiadini che non interviene come dovrebbe, forse perché distratto da Vieira che salta e non ci arriva. Palla tra le braccia di Silvestri

94′ Audero salva i suoi con una mano su tiro di Success e parata in due tempi

92′ Ammonito Gabbiadini, fallo su Lovric

90′ Saranno sette i minuti di recupero

90′ Nell’Udinese fuori Deulofeu, infortunato, per Nestorovski

88′ Udinese in vantaggio con Ehizibue, c’è però un check var in corso. Nuytinck è rimasto a terra. Gol convalidato! Il giocatore è riuscito a risolvere da distanza ravvicinata toccando il pallone a due passi da Audero

85′ Stankovic si gioca la carta Quagliarella, entra al posto di Lammers

85′ Colpo di testa di Bijol sul corner, sfera fuori

85′ Cross di Becao deviato in angolo da Augello

84′ Tentativo di Verre da distanza siderale perché Silvestri era leggermente fuori dai pali, palla che si spegne di poco vicino al palo

83′ Ripartenza Samp con Gabbiadini palla al piede, tre contro due, ma l’Udinese si salva in rimessa laterale

80′ Entra Zanoli al posto di Colley. Corner battuto, nulla di fatto

79′ Success si gira in area, tiro respinto da Nuytinck in corner

79′ Sampdoria momentaneamente in dieci

78′ Cambio nell’Udinese: fuori Beto dentro Deulofeu. Intanto gioco fermo perché Colley è a terra

73′ Cross di Leris, Lammers sfiora solo con la testa, palla sul fondo

71′ Cross dalla tre quarti, colpo di testa di Becao, Audero para a terra

71′ Cartellino giallo per Nuytinck

69′ Doppio cambio nel’Udinese: escono Samardzic per Lovric e Arslan per Makengo

67′ Cross di Augello, Lammers anticipato e palla in angolo

64′ Mischia in area e altra occasione per la Samp con Nuytinck che non riesce a colpire verso la rete

64′ Stavolta è Silvestri a deviare in corner il cross di Winks direttamente in porta

63′ Corner per la Sampdoria battuto da Winks, colpo di testa di un difensore dell’Udinese e nuovo calcio d’angolo

61′ Occasionissima per la Sampdoria, con Vieira, che al volo mette sopra la traversa un rigore in movimento

59′ Colpo di testa di Lammers che non riesce a essere pericoloso perché l’attaccante viene disturbato da Ehizibue mentre salta

58′ Tentativo in diagonale di Samardzic, Audero para a terra sul primo palo

57′ Cambio nella Sampdoria: entra Vieira per Djuricic

56′ Lammers se ne va sulla sinistra, prova a mettere in mezzo, ma non trova maglie blucerchiate

51′ Battuta sul primo palo, la difesa rinvia. Nel frattempo nella Sud compare lo striscione: Il sogno: Vialli presidente, la realtà: ostaggi du un delinquente

51′ Palla di Beto che carambola su Nuytinck, corner per l’Udinese

46′ Si riparte: entra Verre per Sabiri, che si toccava il retro coscia nel finale di primo tempo. Palla all’Udinese

Primo tempo tra Sampdoria e Udinese che termina sullo 0-0, con i blucerchiati che non hanno sfruttato le due grandi occasioni create a inizio gara con Gabbiadini e Djuricic. La squadra di Stankovic era partita col piede giusto, mettendo l’Udinese alle corde, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Udinese che a poco a poco ha guadagnato campo, anche grazie a una fisicità superiore. Soprattutto sulla fascia sinistra Udogie sta mettendo in difficoltà Leris. Grande emozione prima della gara con le leggende blucerchiate in campo e il discorso di Marco Lanna sotto la Sud. Coreografia della Sud con l’effigie di Gianluca Vialli e lo striscione Il tuo coraggio la nostra forza.



45′ Nessun minuto di recupero, Mariani fischia la fine del primo tempo su un calcio d’angolo guadagnato dall’Udinese

42′ Ci prova Ehizibue dalla distanza, palla ampiamente fuori

38′ Trattenuta di Leris su Udogie, giallo anche per lui

35′ Calcio d’angolo per l’Udinese espinto di testa da Gabbiadini in fallo laterale

33′ Occasione Udinese: cross basso dalla sinistra per Samardzic, che non riesce a girare con la potenza necessaria dal centro dell’area. Audero para senza problemi

32′ Primo giallo della gara: intervento di Ehizibue su Augello a palla ormai lontana

28′ Augello ruba palla a Becao, assist un po’ lungo per Lammers che riesce a tenerla in campo e a scaricare su Sabiri. Il marocchino è circondato da tre uomini e alla fine perde palla

26′ Esposto qualche striscione di insulto nel confronti della lega e degli arbitri, possibile multa in arrivo

25′ Palla che arriva tra i piedi di Walace, che dal limite prova il sinistro: palla alta sopra la traversa

23′ Discesa di Udogie, che fa arrivare il pallone a Samardzic tiro deviato in angolo. Sugli sviluppi ancora un angolo per la deviazione di testa di Leris

17′ La panchina dell’Udinese protesta per un fallo laterale assegnato alla Sampdoria, l’arbitro spende qualche secondo per calmare le acque

15′ Corner sul primo palo, respinto ancora in angolo. Secondo tentativo con l’Udinese che sbroglia in fallo laterale

15′ Ancora Sampdoria avanti: sinistro a giro di Gabbiadini diretto verso la porta deviato da un avversario in angolo

10′ Incredibile gol mangiato da Djuricic che scatta tra le linee, attende l’uscita di Silvestri e poi allarga troppo il piatto invece che scavalcare il portiere: palla a lato di pochissimo

9′ Sampdoria partita forte, l’Udinese ricorre spesso al fallo

3′ Occasione Sampdoria! Filtrante di Lammers per Gabbiadini che gira di sinistro solo davanti a Silvestri, ma il portiere respinge

1′ Partiti, palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud

Pagliuca, Mannini, Bonetti, Pari, Vierchowood, Pellegrini, Lombardo, Invernizzi, Cerezo, Salsano, Branca, Dossena, Lanna sono scesi in campo dopo il riscaldamento delle squadre per ricordare ancora una volta Gianluca Vialli.

Il presidente ha letto un breve discorso, ricordando il giocatore e l’uomo, i suoi insegnamenti. “Proveremo con tutte le forze a portare avanti il tuo progetto” ha concluso Lanna dopo la proiezione di un video.

La Sud ha creato una coreografia con uno striscione “Il tuo coraggio, la nostra forza”

Ecco le formazioni in campo

Sampdoria: Audero, Amione, Colley (80′ Zanoli), Nuytinck, Léris, Winks, Djuricic (57′ Vieira), Augello, Sabiri (46′ Verre), Lammers (85′ Quagliarella), Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Rincon, Murillo, Yepes, Murru, Montevago, Paoletti.

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Pérez, Ehzibue, Samardzic (69′ Lovric), Walace, Arslan (69′ Makengo), Udogie, Succes, Beto (78′ Deulofeu; 90′ Nestorovski).

Allenatore: Sottil

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Ebosse, Pereyra, Pafundi.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Leris, Nuytinck, Gabbiadini (S); Ehizibue (U)