Sampdoria: telenovela Dragović

Genova. Si va a Bergamo, per una ‘mission impossible’, con una formazione rattoppata, mancherà Valerio Verre, che – dopo le visite mediche – ha già parlato da palermitano, manifestando la sua felicità, per il ritorno nello stadio Barbera, incastonato nel parco della Favorita di Palermo, alle falde del Monte Pellegrino.

Del resto, è questa l’unica strada che può seguire chi sta cercando, in qualche modo, di fermare la caduta della Samp, non tanto in Serie B, quanto primariamente in un crack finanziario…

E per alleggerire la barca, possono servire anche operazioni minori, come quella della cessione in prestito al Cesena, del Primavera Luca Polli, che peraltro era chiuso, nella formazione di Tufano, da Montevago, Ivanović, Ntanda e Leonardi, tanto che il mister gli aveva trovato un po’ di spazio sulla fascia.

La linea di galleggiamento del bilancio della Samp, troverebbe maggior giovamento dall’alleggerimento dei costi d’ingaggio di Colley e per questo si conta su un accordo – anche last minute – col Presidente del Cagliari, Giulini, che vorrebbe accontentare Ranieri e tanto meglio se sul traghetto per la Sardegna salisse anche Nicola Murru, magari – come chiede qualche tifoso sui social – con il ritorno a Genova, a parziale conguaglio, dell’ex Primavera Adam Obert, improvvidamente lasciato libero, a parametro zero, nell’estate del ’21 (si tratta di un classico braccetto di sinistra, che oltre ad una ventina di partite in prima squadra rossoblù, ha pure esordito non la Nazionale slovacca) e che ora potrebbe servire alla causa blucerchiata, anche e soprattutto in prospettiva futura…

Peraltro, persiste la telenovela Dragović, con speranze alimentate, ieri, nei tifosi blucerchiati, da un’uscita sui social del difensore, con la scritta allusiva: ‘on the way’, posta sotto una foto scattata in aeroporto, quasi a dire ‘sto arrivando’ ed i raffreddamenti degli ultimi momenti – autentici cubetti di ghiaccio – buttati in campo dai dirigenti della Stella Rossa, che frenano la partenza, per Genova, di colui che arricchirebbe la colonia doriana del secondo austriaco (questo in verità di origini serbe) a vestire i colori blucerchiati, dopo Ernst Ocwirk (il ‘Faro del Prater’), idolo incontrastato della Sud, a cavallo degli anni ‘50/60, di diritto della ‘Hall of Fame’ della Samp. L’auspicio di vedere Dragović, già in campo al Gewiss Stadium, è per il momento sfumato… ma ci sono ancora quattro giorni per trovare la quadra.

Mattia Baldini avrebbe anche provato a vedere se sussisteva la possibilità di un prestito del bresciano Andrea Cistana, senza tuttavia trovare l’assenso di Massimo Cellino.

Quanto a Mickaël Cuisance, il francese viene dato in dirittura d’arrivo, nel breve, mentre per Ilija Nestorovski (in ballottaggio con la Reggina, per cui, come direbbe Trapattoni: ‘non dire gatto, se non ce l’hai nel sacco’), bisognerà presumibilmente attendere le ultime ore della clessidra di fine mercato, con la Samp che cercherà magari di rispedire Ignacio Pussetto sulla rotta Udine/Watford.