Sampdoria, Sabiri e Colley assenti con l’Atalanta. Stankovic: “Dobbiamo giocare senza paura”

Genova. Rispetto, umiltà e coraggio. Sono queste, secondo Dejan Stankovic, le armi che dovrà mettere in campo la Sampdoria nel match di domani sera con l’Atalanta : “Dobbiamo giocare senza paura e non smettere mai di lottare, dal primo minuto al novantesimo, perchè qualsiasi pallone vinto o perso può fare la differenza. In settimana abbiamo lavorato su questo”, ha detto il tecnico sui canali social del club dicendosi soddisfatto di quanto espresso dalla squadra in settimana.

“Con Empoli e Udinese – ha proseguito – abbiamo fatto bene, creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo continuare su questa strada ed essere compatti, ben organizzati, tosti, pronti a vincere tutti i duelli contro una squadra che ne fa altrettanti”. Anche perché – sottolinea Stankovic – “l’Atalanta sta andando davvero bene, sia in casa che in trasferta, con Salernitana e Juventus hanno fatto vedere tutto il loro potenziale. Andiamo ad affrontarli con grande rispetto, ma senza paura”.

Una partita difficile dunque per i blucerchiati che mancano alla vittoria da tre turni e in questo girone di ritorno dovranno cercare di cambiare la rotta per poter ancora sperare nella salvezza. Al momento, però, la sorte non aiuta la Sampdoria che deve fare i conti con alcuni infortuni: “Sabiri e Colley sono out – dichiara Stankovic – Il primo a causa di uno stiramento ad una coscia, il secondo non è riuscito a recuperare da una botta (al ginocchio). Siamo in emergenza, sarebbe importante avere una panchina lunga ma al momento siamo questo e andiamo avanti così”.

Speranza invece per il recupero di Gabbiadini: “Ha fatto un allenamento con il gruppo, ha mal di schiena ma è tornato, vedremo dopo la rifinitura di questo pomeriggio quanti siamo”.

Alla fine della conferenza il plauso di Stankovic ai tifosi blucerchiati: “Ad un tifoso piace sempre vincere, ma domenica, nonostante la sconfitta, hanno applaudito la squadra perché i ragazzi hanno dato tutto. Tutte le trasferte sono presenti a prescindere dalla distanza e dal meteo. Dobbiamo far girare la rotta della sfortuna per far gioire i nostri tifosi”.