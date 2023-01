Sampdoria, Quagli (Camera di Commercio): “Carte per composizione negoziata non ancora arrivate”

Genova. “Siamo ancora in attesa delle carte da parte della Sampdoria per avviare la procedura di composizione negoziata di crisi aziendale”.

Alberto Quagli, professore di economia aziendale dell’Università di Genova e membro della commissione della Camera di Commercio che si occupa di nominare l’esperto per affiancare il cda nella risoluzione della situazione in cui si trova la Società, fornisce un aggiornamento a genova24.

“Avendo letto su tutti i giornali che la cosa era fatta, penso dunque a un ritardo nell’ottenimento della documentazione”, dichiara Quagli.

Per documentazione si intende quella interna con l’elenco dei creditori, ma anche quella esterna da Inps, Inail e Agenzia delle Entrate per la certificazione dei rispettivi debiti.

“Quando l’avremo provvederemo nel giro di una settimana: occorrono di norma due giorni per il segretario e cinque giorni per la commissione”. L’esperto ha poi facoltà di accettare o rifiutare l’incarico.

La figura va scelta tra gli iscritti all’albo degli esperti per i processi di composizione negoziata delle crisi d’impresa: tra i requisiti necessari occorre essere o dottori commercialisti o avvocati o consulenti di lavoro o manager coinvolti in ristrutturazioni aziendali, con esperienza precedente in crisi aziendali, e aver fatto un corso di formazione specifico.

C0s’è la composizione negoziata

La composizione negoziata è uno strumento di legge che consente all’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l’equilibrio economico dell’impresa.

In particolare, l’esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza, convoca l’imprenditore per valutare la situazione dell’attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto stesso.

Tuttavia, come ricorda la Camera di Commercio nella descrizione della procedura, la negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. La presenza dell’esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa.