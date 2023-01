Sampdoria: passato, presente e mercato

Genova. Un affezionato lettore, dopo aver letto uno dei nostri ultimi pezzi, ci ha simpaticamente paragonati all’orchestra del Titanic, che continuava a suonare bellissimi brani di valzer, mentre la nave affondava…

In effetti, la trasposizione simbolica, dell’amico tifoso, può apparire alquanto calzante, anche se – ci teniamo a chiarire – che, contrariamente agli otto orchestrali, che continuarono a suonare fino all’ultimo momento, per contenere il panico, entrando col loro eroismo nella leggenda, il nostro cercare ‘parabole’ buone, nell’attuale disastrata situazione della Samp, non ha assolutamente lo scopo di dare ai lettori una fallace sensazione di sicurezza, tutt’altro, anche perché perfino il più ottimista, fra i tifosi del Doria, ha bel chiaro – da tempo – in che mari di guai si trovino sia società, che la squadra…

Tra l’altro, mentre il suono di quella musica ha forse impedito – ai passeggeri del Titanic – di capire cosa stava accadendo e di abbandonare velocemente la nave, stando alla straordinaria e commovente dimostrazione d’affetto verso i colori blucerchiati, attestata dai giocatori dello scudetto, ‘The Legends’ e da tutto Marassi, durante il tributo a Luca Vialli, potete scommettere che i veri tifosi non lasceranno la squadra, sola al suo destino, ma anzi la supporteranno, non solo fino alla fine del campionato, ma anche un domani, in qualsivoglia categoria.

Questo perché l’odierna nota stampa, diffusa dall’ex Presidente Edoardo Garrone, non lascia adito ad alcun dubbio sui problemi che incombono sul futuro della società…

Compito difficile quello del CdA, stretto in panni difficili da indossare e con facoltà di intervento alquanto scarne, come – ad esempio – quella della risoluzione consensuale del contratto del brasiliano Kaique Rocha.

Se poi, vogliamo soffermarci, cinque minuti, sulla sconfitta interna con l‘Udinese, come non riconoscere che se la Dea bendata è cieca, altrettanto non si può dire della sfortuna… Sì, vero, demerito anche di chi come Djuričić (imperdonabile da parte di uno con i suoi piedi buoni) e Vieira, hanno sprecato due occasioni da goal colossali e pure di Gabbiadini (che non ha saputo concretizzarne un altro paio), ma che dire del fatto che ancora una volta, al VAR, hanno visto solo quello che hanno voluto vedere? E cioè, la deviazione di testa di Winks, ma non il contemporaneo fallo di Success su Nuytinck… Insomma, piove sul bagnato.

E allora, sorvoliamo e parliamo di mercato, come impone la rubrica…

Fabio Quagliarella si è di nuovo reso disponibile a tempo di record e anche se non è riuscito a dare il suo contributo negli ultimo 5 minuti di gioco, pensiamo che rimarrà a bordo, fino a fine campionato, pronto anche ad ‘aggottare’ acqua in mare, se necessario, per cui riteniamo inattendibili le voci che lo vorrebbero a Cagliari, a dare una mano a Ranieri, per riportare gli isolani in Serie A. L’auspicio è che capitan Quagliarella possa essere uno su cui contare nella ricostruzione (non a far goal, ma ad insegnare come si fanno).

Poi c’è Omar Colley. Sempre l’amico tifoso delle prime righe, ci ha scritto: “Ma perché l’hanno fatto giocare, se si voleva vendere?” Forse perché la rosa è tanto ristretta, che Stanković (grazie per essere venuto a prendersi una tale patata bollente) sta già raschiando il fondo del barile, quando sceglie chi mandare in campo?

Difficile a questo punto che arrivi Aleksandar Dragović, perché gli eventuali rinforzi potranno essere solo prestiti ad ingaggio contenuto (o con aiuto dei cedenti, vedi Milan per Yacine Adli o la Juventus per Matias Soulé e Marco De Graca, oppure un Pedro Obiang dal Sassuolo, visto che di Harroui si sono perse le tracce).

Poi è chiaro che se il Palermo affonderà le richieste per Verre e Léris, più che l’acciaccato Colley, andranno via loro e… spazio ai Primavera… i tempi dei ‘Sette nani’ (Vialli: Pisolo, Mancini: Cucciolo, Mannini: Eolo, Arnuzzo: Mammolo, Borea: Dotto, Soncini: Brontolo, Montali: Gongolo) sono scivolati via, come quelle commoventi lacrime sulle guance delle ‘Leggende’… ma i ricordi tramandati rendono immortali.