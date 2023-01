Sampdoria, partenza mercato sprint

Genova. Pronti via ed ecco che il management blucerchiato ha già definito un paio di entrate/uscite, che al di là di far leggermente respirare il c/economico, quanto meno sulla carta, dovrebbero apportare miglioramenti alla rosa a disposizione di Stanković… Sam Lammers al posto di Francesco Caputo e Bram Nuytinck a quello di Alex Ferrari.

Altrettanto non potrà dirsi dello scambio in via di definizione, col Napoli, fra Bartosz Bereszyński e Alessandro Zanoli, ma la strada dello scambio è ormai tracciata, anche se Nikita Contini non sembra più intenzionato a ripercorrere la via del ritorno in Campania.

Sono appena state aperte le porte del mercato e qualche media si è spinto ad ipotizzare una partenza di Manolo Gabbiadini per Cagliari, richiesto a gran voce da Claudio Ranieri, ma il suo agente Silvio Pagliari l’ha subito etichettata come voce inattendibile, come molte altre che circoleranno in questo mese di trattative…

Nei giorni scorsi, è circolata anche la notizia di un Arthur Mendonça Cabral possibile rinforzo blucerchiato, come pure quella di Youssef Maleh, per il quale – a testimonianza di quanto siano aleatorie le voci di mercato – invece la Fiorentina ha raggiunto un accordo col Lecce, per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, condizioni impossibili da sottoscrivere da parte della Sampdoria.

Restando in casa viola, piuttosto che i due sopra menzionati giocatori, è più facile che arrivi il serbo Aleksa Terzić, previo naturalmente la liberazione di un posto da terzino sinistro, lasciato da Nicola Murru o Tommaso Augello, mentre per vedere arrivare Aleksandar Dragović, oltre a trovare un accordo con la Stella Rossa, bisognerà convincere Omar Colley ad accettare una delle proposte italiane (Verona o Cremonese), mentre il difensore gambiano ambirebbe ad una collocazione all’estero, in linea con le sue giuste ambizioni.