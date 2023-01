Sampdoria: Nestorovski e Palumbo, gli ultimi nomi

Genova. Con tutti i guai che incombono, in casa Samp c’è anche l’obbligo di pensare al mercato, nella ‘folle’ speranza di rinforzare la squadra, abbassando i costi, ossia come doversi mettere a fare diventare quadrato un cerchio.

Punto primo: come stanno Omar Colley e Abdelhamid Sabiri, visto che erano forse gli unici due dai quali si poteva sperare di ricavare cash, da una ipotetica vendita?

Il capitano del Ghana, contro l‘Udinese, si è procurato un trauma nella parte esterna del ginocchio destro, mentre il marocchino ha subito una lieve lesione muscolare alla coscia sinistra, niente di particolarmente grave per entrambi, ma a soli sette giorni dalla fine mercato, anche i piccoli infortuni inducono alla prudenza gli acquirenti.

Quindi, è da darsi per quasi scontata l’impossibilità di fare cassa con Sabiri, mentre per Colley, non essendo specificata – nel comunicato della Samp – la natura del trauma, una sliding door, foriera di un’avventura lontano da Genova, non è forse preclusa.

L’arrivo del pupillo di Dejan Stanković, Aleksandar Dragović (sul quale però sembra essere piombato il Lecce), potrebbe peraltro avvenire anche in caso di mancata cessione del ghanese, se trovasse fondamento la voce spezzina che parla di un interessamento degli ‘aquilotti’ per Jeison Murillo ed in tal caso, ci guadagnerebbe il tecnico serbo, ma non i contabili blucerchiati, anche perché il colombiano ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, quindi dalla sua partenza non si ricaverebbe niente, ma solo un risparmio di costi d’ingaggio.

Punto due: c’è speranza di ricavare qualcosa dai prestiti già in essere presso altre squadre? Antonio La Gumina (attualmente al Benevento), ad esempio, sembra possa andare alla Reggina o al Palermo, magari – come dicevamo nei giorno scorsi – assieme a Mehdi Léris e a Valerio Verre, il cui via libera (parliamo di quest’ultimo) è subordinato alla definizione dell’accordo con Abdu Harroui (quello con la società Sassuolo viene dato per concluso).

La pesca nei paesi balcanici, trova conferma nella notizia di un Ilija Nestorovski (nato a Prilep, 48 presenze nella nazionale Macedonia del Nord, ex Jugoslavia) entrato nel mirino del Doria. E’ un centravanti di quasi 33 anni, scoperto sette anni fa dal Palermo, squadra in cui ha avuto una media goal straordinaria (38 goal in 91 partite), ma poi non confermata ad Udine. E’ forte fisicamente (e di testa)… ma la domanda è: “E’ quello che serve alla Samp?” Risposta del cronista: Se è Stanković a volerlo, ben venga”.

Oggi è uscita anche un’altra voce, cui risulta più difficile credere: il ritorno a Bogliasco di Antonio Palumbo, per di più, secondo i media, con l’ostativa intenzione della Ternana di non volersi privare del centrocampista.

Continua a lavorare, con impegno, lo scouting blucerchiato, che ha individuato nell’Entella il terzino Stefano Di Mario, un 2004, che andrà a rinforzare il gruppo di Felice Tufano.