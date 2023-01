Sampdoria-Napoli 0-2: Osimhen ed Elmas piegano una Samp combattiva

Genova. Non è bastato alla Sampdoria giocare sotto la spinta emotiva di uno stadio tutto per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic (leggi qui), il Napoli passa 0-2 con reti di Osimhen al 20′ e di Elmas su calcio di rigore all’81’. Sotto una pioggia incessante, vere e proprie lacrime dal cielo a suggellare una serata di grandi emozioni, i blucerchiati hanno comunque lottato e mostrato di essere cambiati rispetto alla squadra di due mesi fa.

Pur essendo rimasti in dieci nel primo tempo, per l’espulsione di Rincòn, gli uomini di Stankovic non si sono disuniti e il Napoli ha raddoppiato solo grazie a un calcio di rigore concesso da Abisso per un tocco di mano di Vieira in area di rigore. L’arbitro di Palermo aveva già concesso un penality a inizio gara per un fallo di Murru su Anguissa, ma Audero e il palo avevano mantenuto la gara in equilibrio. Primo tempo blucerchiato di buona intensità, la difesa a tre non ha sfigurato, ed è proprio da quello che Stankovic dovrà ripartire in vista della trasferta di Empoli di lunedì e il pubblico lo ha capito, applaudendo e incitando la squadra anche dopo il novantesimo. Nel recupero i cori sono stati tutti per Gianluca Vialli.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

87′ Ultimo cambio nel Napoli: fuori Elmas per Raspadori

83′ Nella Samp fuori Lammers per Montevago e Vieira per Paoletti, al debutto

La Sud si sfoga anche con cori di discriminazione contro i napoletani.

81′ Sul dischetto c’è Elmas, che spiazza Audero con un tiro alto e potente: 0-2.

79′ Il Napoli protesta per un tocco di mano in area di rigore di Vieira, Abisso va al var e decreta il penality. Il pubblico doriano, per polemica, ha atteso la decisione con un “ooooh”

77′ Augello mette in corner un cross di Mario Rui, sugli sviluppi conclusione alta di Zielinski

73′ Ancora un tentativo dalla distanza del Napoli, stavolta con Ndombelé: palla alta sopra la traversa

72′ Ammonito Leris, intervento duro su Mario Rui

70′ Ci prova Lozano con una girata di sinistro che gli esce centrale, Audero blocca

68′ Altro tentativo di Lobotka, stavolta debole, dal limite dell’area dopo una sponda di Osihmen, palla tra le braccia di Audero

66′ Cambio nel Napoli: fuori Anguissa per Ndombelé

65′ Ci prova Lobotka dalla distanza, rasoterra velenoso fuori di pochissimo alla destra di Audero

63′ Ci prova Lammers col mancino, respinge la difesa napoletana

62′ Doppio cambio nel Napoli, fuori Politano per Lozano e Kvaratskhelia per Zielinski

60′ Altro giallo per il Napoli, stavolta è Anguissa a essere ammonito per gioco falloso su Villar

58′ Il Napoli ora fa tanto possesso tentando di trovare lo spazio giusto per colpire. Ci prova Rui con un sinistro svirgolato

54′ Nella Sampdoria dentro Villar per Verre

53′ Giallo per Juan Jesus, che colpisce Leris con una capocciata

51′ Lo stesso Nuytinck devia in corner un cross di Rui, ma anche in questo caso la Sampdoria si salva grazie a Augello, che libera su Anguissa

48′ Audero non trattiene un tiro-cross di Politano, ma il portiere riesce comunque ad avventarsi sul pallone protetto da Nuytinck

46′ Si riparte con palla alla Samp. Nell’intervallo tre cambi. Nella Sampdoria: esce Gabbiadini per Djuricic e Murillo per Zanoli. La difesa passa da tre a quattro. Nel Napoli dentro Rrahmani per Kim.

Primo tempo tra Sampdoria e Napoli che termina con gli ospiti in vantaggio per 0-1. A sbloccare il risultato Osimhen al 20′, che è riuscito a infilarsi tra le maglie della difesa, anticipando col piede due maglie blucerchiate. Samp in dieci uomini a causa dell’espulsione di Rincòn, che ha atterrato proprio Osimhen al 39′ poco prima che entrasse in area di rigore. Partita vivace soprattutto nella prima mezz’ora, in un’atmosfera incredibile per l’omaggio a Gianluca Vialli e a Sinisa Mihajlovic, che ha caratterizzato tutto il pre-partita. Sampdoria comunque viva, soprattutto grazie a Lammers, anche se l’impresa è ancora più ardua ora, essendo in inferiorità numerica.



47′ Il Napoli riparte con la difesa doriana scoperta, cambio di gioco tra Politano e Kvaratskhelia con diagonale fuori del georgiano

46′ Kim anticipa Lammers di testa, palla in corner

45′ Saranno 5 i minuti di recupero di questo primo tempo

44′ Giallo per Murillo, che ha atterrato Kvaratskhelia

39′ Cartellino rosso per Rincòn, che ha atterrato Osimhen sulla corsa poco prima che entrasse in area di rigore. Silent check per capire se Osihmen stava andando verso la porta. A quanto pare anche gli arbitri al var sono concordi.

35′ Murillo respinge un tiro di Osimhen dal centro dell’area di rigore

33′ Dopo una mezz’ora di grande intensità le squadre sembra stiano tirando un po’ il fiato

25′ Augello appoggia per Lammers, che si libera con una finta, destro alto sopra la traversa

21′ Occasione Napoli: Kvaratskhelia si invola, ma Audero esce bene, togliendogli la palla dai piedi

20′ Gol del Napoli: Osihmen porta i suoi in vantaggio con un tocco d’anticipo in mezzo ai difensori blucerchiati cross di Mario Rui. Lo stesso Osihmen era andato a prendersi il pallone a centrocampo all’inizio dell’azione

18′ La pioggia si fa copiosa

16′ Colpo di testa di Osihmen dal centro dell’area di rigore, Audero vola e mette in angolo

14′ Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Nuytinck che si spegne sul fondo non lontano dal palo

13′ Meret devia in angolo un gran tiro di Verre, sinora partita molto combattuta

12′ Elmas si trova dopo uno scambio solo in area di rigore, ma per fortuna della Sampdoria il tentativo rasoterra è debole: Audero para a terra

10′ Altra opportunità per la Samp, stavolta Gabbiadini non riesce a sfruttare un errore di Di Lorenzo in disimpegno, para Meret

9′ Occasione Sampdoria: cross di Augello, Lammers col piatto destro non indirizza la palla verso la porta da due passi

6′ Palo! Il rigore viene respinto dal legno alla sinistra di Audero, che aveva deviato la traiettoria

5′ Sul dischetto si presenta Politano

4′ Calcio di rigore per il Napoli e Murru ammonito. Difficile capire la decisione di Abisso

2′ Subito gioco fermo, Anguissa cade in area, c’è bisogno del medico e l’arbitro Abisso va al var

1′ Partiti, palla al Napoli che attacca verso la Sud

Atmosfera da brividi nel pre-partita, allo stadio presenti anche i tre figli maschi di Mihajlovic, che hanno abbracciato Stankovic durante il minuto di raccoglimento e tenuto la maglia di Sinisa (leggi qui).

Una pioggia leggera, ma insistente bagna il prato del Ferraris, scenario di Sampdoria-Napoli. Stankovic schiera Lammers e Gabbiadini dal primo minuto come contro il Sassuolo. Bereszynski, fresco ex di turno, è in panchina nel Napoli.

Ecco le formazioni:

Sampdoria: Audero, Murillo (46′ Zanoli), Nuytinck, Murru, Léris, Rincòn, Vieira (83′ Paoletti), Augello, Verre (54′ Villar), Gabbiadini (46′ Djuricic), Lammers (83′ Montevago).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Contini, Ravaglia, Winks, Yepes, Villa, Trimboli.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim Min Jae (46′ Rrahmani), Jesus, Rui, Elmas (87′ Raspadori), Lobotka, Anguissa (65′ Ndombelé), Politano (62′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (62′ Zielinski).

Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano.

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: Murru, Murillo, Leris (S); Juan Jesus, Anguissa (N)

Espulso: Rincòn al 39′

Spettatori: 14.578 abbonati, rateo 156.420,39. Paganti 9.912, incasso 313.792