Sampdoria-Napoli, atmosfera da brividi nel pre-partita per l’omaggio a Vialli e Mihajlovic

Genova. Sono scesi in campo con la maglia numero 9 di Gianluca Vialli i giocatori della Sampdoria nel riscaldamento prima di Sampdoria-Napoli.

I blucerchiati sono stati accolti con calore da un pubblico numeroso e che per lunghi tratti ha intonato il coro “Luca Vialli, Luca Vialli, Luca Vialli alè alè, noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelè“.

Diversi gli striscioni presenti, alcuni sono stati svelati all’ingresso delle squadre in campo: “Grazie a te sappiamo che nulla è impossibile”, “Dei ragazzi sei l’orgoglio, per sempre LV9”, “Vivrai per sempre nei nostri cuori”, “Con le lacrime agli occhi e un sogno spezzato nel cuore, noi ti giuriamo eterno amore… Per sempre Luca Vialli”.

Mazzi di fiori sono stati posti sotto la Sud da parte del Napoli anche per Sinisa Mihajlovic, ricordato con uno striscione e con un video: “Esempio per questo calcio, storia della nostra maglia, grazie di tutto”.

Durante il minuto di raccoglimento le maglie di Mihajlovic e Vialli sono state tenute dal presidente Marco Lanna e da Stankovic, con i figli maschi di Sinisa, tutti abbracciati in panchina.

Oggi, inoltre, le maglie della squadra hanno una scritta in più nel colletto: Luca – Sinisa e il segno dell’infinito.