Sampdoria: meno cinque alla chiusura del calcio mercato invernale

Genova. ‘Meno cinque’ alla chiusura della finestra del calcio mercato invernale e le notizie odierne si limitano a ricalcare quelle di ieri, mentre Dejan Stanković deve fare la conta, per capire chi potrà portare con sé al Gewiss Stadium di Bergamo, per affrontare l’Atalanta, sotto la direzione dell’arbitro Doveri, i cui precedenti con le due squadre (al di là dei valori tecnici) non sono forieri di buoni presagi scaramantici.

Il direttore di gara di Volterra, ha infatti ventisei precedenti con i nerazzurri (con un bilancio di undici vittorie e sei sconfitte), mentre – a fronte di 22 match arbitrati ai blucerchiati – il Doria ha vinto sei volte e perso undici. Non sarebbe male, se questa volta, potesse uscire un pareggio (ad oggi, nove per l’Atalanta e cinque per la Samp).

Ma torniamo al focus della nostra rubrica di calcio mercato, confermando l’insistenza sui media dell’imminente passaggio di Valerio Verre al Palermo, sostituito a Genova da Mickaël Cuisance e segnalando il riemergere della voce di un forte interesse del Bologna per Tommaso Augello (con offerta come contropartita di Emanuel Vignato).

Nonostante l’infortunio occorso ad Omar Colley, il capitano del Gambia continua a riscuotere il gradimento del suo ex tecnico, Claudio Ranieri, che lo vorrebbe con sé a Cagliari, magari assieme a Ronaldo Vieira e perché no, anche Mehdi Léris.

Non è ancora rientrato in gruppo, Simone Trimboli, ma anche per lui si parla di un prestito, in qualche team di Serie C o magari anche all’estero.

E a proposito di mercati stranieri, niente di meno che dalla Russia, arriva la notizia di un interessamento di Cremonese, Salernitana e Sampdoria per Shamar Nicholson, attaccante della nazionale giamaicana (29 presenze), in forza allo Spartak Mosca e con precedenti esperienze in Slovenia (Nogometni klub Domžale) ed in Belgio (Charleroi), ma siamo dell’idea che, se arriverà una punta da area di rigore, sarà Ilija Nestorovski, anche perché l’altro club che ha nel mirino il macedone, la Reggina, sembra aver virato nel frattempo proprio su un giocatore di proprietà Sampdoria, quell’Antonino La Gumina, attualmente in prestito al Benevento.