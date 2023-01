Sampdoria, lista Lega Over 22: ok

Genova. A quasi metà mercato di riparazione, bisogna riconoscere che è stato risolto il problema del surplus di giocatori nella lista ‘Lega Over 22’, per cui – quanto meno – non ci saranno a libro paga tesserati da non poter far giocare.

Per chi non avesse avuto modo di leggere, in data 18/8/22, l’articolo, apparso su Genova 24, ricordiamo che la F.I.G.C. ha posto, a suo tempo, la limitazione di una rosa di 25 giocatori, salvo i così detti ‘Under 22’ e cioè nati (nel caso di questo campionato) dopo il 1/1/2000.

Non è un grosso problema il fatto che, almeno 8 dei 25 calciatori, debbano essersi formati in un vivaio italiano, mentre rende tutto più complicato, il fatto che 4 – di questi 8 – debbano provenire dal vivaio del club di appartenenza e nel caso Samp, i ragazzi della ‘cantera’ sono tutti anche Under 22, per cui la lista Over 22, scende per forza di cose a 21 giocatori.

Mentre quest’estate ci si era trovati, a fine mercato ad avere in rosa 23 ‘Over 22’, in questi primi giorni di mercato, va dato adito agli addetti di aver sistemato le cose (evitando di pagare stipendi a due giocatori in più, senza poterli mai mandare in campo).

Infatti, dopo le sostituzioni di Ferrari con Nuytinck e di Caputo con Lammers (tutti e 4 Over), si è ottenuta la liberazione di due posti, con la partenza di Contini (sostituito da Turk) e con l’arrivo di Zanoli al posto di Bereszyński (cambio di cui se non fosse per le ‘palanche’ d’ingaggio risparmiate, avremmo volentieri fatto a meno).

Inoltre con l’annullamento del prestito di Villar, si sono create le condizioni per poter tesserare un nuovo Over 22 e di poter continuare ad operare sul mercato con nuove entrate di Over, a fronte di altrettante uscite, con facoltà ovviamente di pescare tutti gli Under 22 che si vuole.

Nel concreto, se – come gira voce a Cagliari – Murru dovesse tornare in Sardegna e se la Samp riuscisse a vincere la concorrenza del Bologna, l’eventuale arrivo di Aleksa Terzić (che bel piede mancino, ha dimostrato di avere nel match con la Fiorentina) non andrebbe a creare surplus nella lista degli Over.

Tutto ancora più semplice. se davvero Colley finisse al Monza (la vittoria del brianzoli a Cremona li allontana di molto dalla zona retrocessione) ed arrivasse a Genova, Andrea Carboni (classe 2001). Sarebbe, in verità, un po’ un’operazione alla Zanoli-Bereszyński… ma se il c/economico impone queste ‘forche Caudine’, il cambio consentirebbe di aprire uno slot per Kaan Ayhan o per Aleksandar Dragović, che la Stella Rossa potrebbe sostituire con Miloš Degenek, difensore australiano con cittadinanza serba, che gioca nel Columbus Crew e anche nella nazionale dei canguri.

D’altro canto, anche la partenza di Verre per Palermo creerebbe uno spazio necessario per ingaggiare Abdou Harroui, che si sperava di poter vedere in campo già ad Empoli ed invece… tutto tace.

Non ci sarà bisogno di creare un posto per Giōrgos Giakoumakīs, perché il Celtic ha accettato l’offerta finanziaria dell’Urawa ed il centravanti greco andrà a giocare in Giappone. E’ evidente tuttavia, che se si vuole sperare di salvarsi, non si potrà farlo con un solo attaccante (Lammers), visto che due sono fermi ai box (De Luca e Quagliarella), uno è di rientro da un lunghissimo stop (Gabbiadini) e l’ultimo è un ragazzo della Primavera, bisognoso ancora di farsi le ossa, anche se che qualche tifoso ha voluto paragonarlo al quel Pino Lorenzo, che nella Sampdoria del biennio ‘85/87 ha dovuto cercare di guadagnarsi il posto con punte, che si chiamavano Trevor Francis, Luca Vialli, Roberto Macini e Maurizio Ganz… ‘hors catégorie’, direbbero i francesi!

Prenderà l’aereo (però per una trasvolata molto più breve, rispetto a Giakoumakīs) anche Massimo Catalano, diretto a Cagliari, chiamato da Claudio Ranieri, dopo una decina di anni di lavoro a Bogliasco, dove era arrivato con Delio Rossi, per restarvi con Mihajlović, Zenga, Montella, Giampaolo, Di Francesco, Ranieri, D’Aversa ed ancora Giampaolo.