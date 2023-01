Sampdoria, le notizie di mercato

Genova. Ore scevre di notizie di mercato, quelle che anticipano la partita di Coppa Italia con la Fiorentina, in quanto l’oggetto primario dei media è il match che stà per iniziare.

Non va sottovalutato, tuttavia, il fatto che il portiere Martin Turk, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, è ormai da considerarsi blucerchiato, visto che in mattinata ha iniziato le visite mediche, propedeutiche a sottoscrivere un contratto con la Sampdoria, fino a fine giugno prossimo venturo. Peraltro, a seguire, farà le visite mediche anche Abdou Harroui.

Nel frattempo è arrivato il consenso del Napoli per la definizione del passaggio alla Reggina di Nikita Contini.

Sempre in mattinata, sono circolate conferme sull’interessamento della Sampdoria per l’attaccante greco del Celtic Glasgow, Giōrgos Giakoumakīs, col quale la Samp avrebbe raggiunto l’accordo sull’ingaggio, ma tuttora senza aver trovato la quadra con i dirigenti del team scozzese, più interessati a mandare il centravanti in Giappone, all’ Urawa Red Diamonds, società disposta a sborsare moneta sonante in yen.

Più facile trovare un accordo col Napoli (in debito moralmente per l’affare Bereszyński), magari con l’intento di portare a Bogliasco Alessio Zerbin, esterno offensivo, classe ’99, che piace però anche al Bologna (per lui anche una presenza con la Nazionale di Mancini).

Destinato a partire sembra invece essere Valerio Verre, nonostante la sua costante presenza in campo nelle ultime partite e la squadra destinata ad accoglierlo sembra essere il Palermo, disponibile a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, in caso di promozione in Serie A.

Leonardi Benedetti, da parte sua, ha aperto la strada ad un non ritorno alla Samp, dichiarando ai media la sua soddisfazione di giocare con la maglia del Bari, aggiungendo che sarebbe felice di potersi trasferire definitivamente nel capoluogo barese… Bene, speriamo che i dirigenti del team pugliese siano anch’essi disposti a mettere la mano al portafoglio, per ottenere ciò.