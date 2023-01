Sampdoria, il racconto di Villar: “Stipendi non pagati per mesi, la situazione più difficile che abbia mai vissuto”

Genova. Parole dure, quelle dell’ex centrocampista blucerchiato Gonzalo Villar che, in un’intervista rilasciata al media spagnolo Code, parla della sua esperienza alla Sampdoria e sottolinea come i problemi finanziari del club abbiano avuto delle ripercussioni anche sugli stipendi.

“E’ stato abbastanza complesso – commenta – A livello personale ho giocato tanto, ma la situazione finanziaria era complicata, non venivo pagato da diversi mesi. E’ stata la situazione più difficile che abbia vissuto in tutta la mia esperienza da calciatore professionista“.

Villar arrivò a Genova la scorsa estate in prestito dalla Roma, ma all’apertura del calciomercato invernale è stato ceduto temporaneamente al Getafe. In totale con la maglia blucerchiata ha collezionato 15 presenze, 8 da titolare.

Nel suo racconto, non manca un affondo a Mourinho: “A Roma – ha detto – è stata un’esperienza fantastica, sino a quando non è arrivata una persona che tutti conosciamo. Non voglio parlare molto di lui preferisco tacere. Ma dopo il suo arrivo la mia avventura con la Roma si è interrotta e ciò mi ha portato a situazioni difficili“.