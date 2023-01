Sampdoria Futsal – Giovinazzo, vigilia da ex per Saponara: “Per me una gara speciale, sarà tosta”

Campo Ligure. Quella di stasera contro il Defender Giovinazzo non sarà una sfida qualsiasi per Alessio Saponara. Il pivot blucerchiato infatti è approdato alla Sampdoria proprio dopo l’esperienza maturata lo scorso anno con la maglia biancoverde, collezionando 16 reti in campionato. E allora siamo andati a capire meglio come vive Alessio questa vigilia da ex.

“Sarà una gara speciale – racconta – Il Giovinazzo è una squadra in cui sono stato benissimo. Conosco il loro Dna e so che verranno qui per fare una partita tosta e per giocarsi le loro carte. Per come li conosco, so che sono una squadra esperta, che non molleranno facilmente e che cercheranno di dare il massimo”.

Insomma, quella che la Samp si appresta ad affrontare è l’ennesima prova di maturità. D’altronde la Coppa Italia è un obiettivo dichiarato della società e per conquistarsi l’accesso alla Final Four bisogna passare da partite ad alto tasso di difficoltà come quella di stasera.

Appuntamento alle ore 19 al Palazzetto di Campo Ligure oppure sui canali social del Futsal Sampdoria con la diretta del match sulla pagina Facebook, con il commento di Marco Innocenti e Davide Vignolo.