Sampdoria, famiglia Ferrero assente anche all’assemblea di domani, 20 gennaio

Genova. Sampdoria ancora nel limbo.

L’azionista di maggioranza non presenzierà all’assemblea straordinaria degli azionisti (né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding srl) convocata (per la terza volta) per venerdì 20 gennaio alle 15 nella sede sociale della società.

Una nuova data era comunque già stata fissata anche per il giorno giovedì 2 febbraio in quarta convocazione.

Il tempo però ora stringe: scadenze fiscali e di pagamento degli stipendi vanno onorate entro la metà di febbraio.

Ferrero sta cercando di convincere Banca Sistema a concedergli un prestito su pegno delle azioni, ma evidentemente non ha ancora incassato il sì.