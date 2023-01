Sampdoria, difesa da rifondare con Dragović e Ayhan?

Genova. Prima di entrare nel vivo della nostra rubrica di calcio mercato, è d’obbligo un breve commento sulla partita di Coppa Italia, con la Fiorentina, affrontata col chiaro intento di non crearsi soverchi problemi, in aggiunta a quelli – ben grandi – con cui, non solo il CdA, ma anche Stanković deve giornalmente convivere. E così, non si può certo dire che la Samp si sia coperta di gloria, sull’Arno, ma non ha nemmeno sfigurato e se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo elogiare la buona prestazione di Flavio Paoletti (dall’inizio) ed anche quella di Lorenzo Malagrida, subentrato a Sabiri ad un quarto d’ora dalla fine, assaggiando ufficialmente il mondo dei professionisti.

Archiviata la Coppa Italia, passiamo alle notizie ufficiali del mercato, che hanno confermato le anticipazioni date da Genova 24 ed Ivg Savona circa la sostituzione di Nikita Contini (andrà alla Reggina) con Martin Turk (operazione che ha liberato un posto Over 22, stante il fatto che solo nel prossimo agosto, lo sloveno compirà 20 anni).

Il portiere, nato a Capodistria, ha già assaggiato l’erba del Mugnaini e quindi sarà di certo fra i convocati per Empoli, dove difficilmente saranno presenti Andrea Conti, Manuel De Luca, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella, Nicola Murru, Simone Trimboli, per un motivo o per l’altro con problemi infermieristici.

Non ci sarà nemmeno Gonzalo Villar, visto che è stato consensualmente risolto il contratto di prestito, ottenuto in estate dalla Roma, che ha girato lo spagnolo al Getafe.

Un nuovo calciatore, peraltro ai margini della rosa, Ertijon Gega, ha abbandonato Bogliasco, per andare a giocare in prestito (secco) nella Vis Pesaro (Serie C) ed è probabile lo faccia, nel breve, anche Valerio Verre, ripetutamente accostato al Palermo, dai media siciliani, secondo i quali la proprietà inglese avrebbe dato il via libera al tesseramento del centrocampista cresciuto nella Roma.

Ed in entrata, a parte Martin Turk?

In effetti, tarda a chiudersi l’operazione Harroui col Sassuolo, team col quale viene data per intavolata un’altra trattativa che porterebbe a Bogliasco Kaan Ayhan, difensore centrale turco, con cittadinanza tedesca, in grado di giocare anche da terzino o da mediano. Classe ’94, ha un passato con Schalke 94,Eintracht Francoforte e Fortuna Dusseldorf, oltre a vantare 41 presenze con la Nazionale della Turchia.

Ha lo stesso agente di Julian Chabot, il che potrebbe favorire l’idea blucerchiata di arrivare a Aleksandar Dragović, con il dirottamento del tedesco (attualmente in prestito al Colonia) in quel di Belgrado, proprio alla Stella Rossa, per liberare il pupillo di Stanković, vale a dire Dragović.

Fatto salvo che Chabot non sembra molto attratto dall’idea di andare a giocare in Serbia, tutto si può dire, meno che manchi la fantasia a Mattia Baldini.

Ayhan era arrivato al Sassuolo, sollevando grandi aspettative, in parte disattese, ma non si può negare che una tale coppia di centrali (più Nuytinck), rappresenterebbe un ‘up grade’ per la difesa blucerchiata, tenuto conto che se il turco ha 41 presenze con la sua nazionale, Dragović ne vanta 100 con quella austriaca.

Ma i problemi della Samp non sono solo in difesa, il piatto piange anche davanti, per via di De Luca, Quagliarella e ora anche Gabbiadini ai box…

Che sia il franco algerino Yacine Adli (cui Pioli sta dando poco spazio nel Milan) l’ultima idea di Baldini?