Sampdoria, Banca Sistema e Oaktree in soccorso a Ferrero: potrebbero arrivare 35 milioni di euro

Genova. Banca Sistema e il fondo azionario californiano Oaktree (che aveva già supportato all’Inter) in aiuto alla famiglia Ferrero e alla Sampdoria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, se l’accordo dovesse andare a buon fine, nelle casse blucerchiate arriverebbero circa 35 milioni di euro che permetterebbero al club di trovare la liquidità tanto ricercata e mettere in sicurezza i conti della società.

In cambio del prestito, Banca Sistema e Oaktree chiedono il 99% del capitale azionario a garanzia e offrono al presidente della Sampdoria dai 18 ai 24 mesi per restituire la somma. Ferrero, dunque, avrebbe a disposizione due anni per trovare un acquirente.

L’operazione potrebbe concludersi prima del 20 gennaio, quando è prevista la terza convocazione dell’assemblea degli azionisti. Se ciò accadesse, la Sampdoria potrebbe utilizzare parte del prestito per intervenire sul mercato.