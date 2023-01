Sampdoria, aspettando Harroui, Stanković si affida a Paoletti o Yepes?

Genova. Solo 20 giocatori (invece di 23) a disposizione di Stanković per quella che – inutile giocarci attorno – a 21 giornate dalla fine del campionato ha quasi – incredibile a dirsi – il sapore di ultima spiaggia.

Se la Samp vince ad Empoli, va a quattro punti dal Sassuolo, mentre se malauguratamente dovesse perdere, gli emiliani manterrebbero un gap di sette punti, con Salernitana e Spezia, al quint’ultimo posto, con un vantaggio da difendere di 9 punti, tanti quanti ne avrebbero fatti i blucerchiati in 18 partite.

Ecco, in questa ultima frase, c’è anche la spiegazione del perché Abdu Harroui non è ancora arrivato a Bogliasco… per lui è lecito sospettare che a Sassuolo non abbiano voluto probabilmente correre il rischio di rafforzare una diretta concorrente, preferendo aspettare l’esito del match doriano di stasera.

Chi non avrebbe problemi a darci un paio di giocatori in prestito, è invece il Milan, visto che si è complicata la permanenza a Milanello di Yacine Adli (classe 2000, trequartista franco-algerino, che prima di arrivare in Italia, aveva fatto faville nel Bordeaux), dato che il centrocampista francese si è accomodato in panchina durante tutto il match col Lecce. L’altro potrebbe essere l’attaccante serbo Marko Lazetić, un 2004 ex Stella Rossa.

Ma sul mercato (e non solo) della Sampdoria, si saprà di più dopo l’Assemblea degli azionisti del prossimo 20 gennaio… con l’augurio che a seguire si possa davvero avere le idee chiare.