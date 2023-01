Sampdoria, arriva un giovane finlandese: Arttu Lötjönen

Genova. In una giornata fiacca, a livello perfino di voci, la notizia di un nuovo innesto per la Primavera di Felice Tufano, arriva dal profilo Instagram dello stesso Arttu Lötjönen, difensore centrale finlandese, classe 2004, dell’FC Jazz, che ha pubblicato tanto di istantanea del momento della sua firma a Corte Lambruschini. Troverà a Bogliasco il connazionale e coetaneo Samuli Miettinen, che gli agevolerà di certo l’inserimento, quanto meno a livello linguistico.

Ufficializzata, per domani 20/1/23, la non presenza dell’azionista di maggioranza alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, considerato che la quarta è fissata solo per la data del 2 febbraio 2023 (cioè dopo la chiusura del mercato), all’attuale Consiglio di Amministrazione ormai non restano dubbi circa la politica che dovrà attuare in questa ultima dozzina di giorni di calcio mercato: cedere il possibile, a partire da chi ha più richieste, vale a dire Omar Colley.

Oltre alla Salernitana, il capitano del Gambia piace all‘Hellas Verona (gli scaligeri potrebbero cercare di mettere sull’altro piatto della bilancia Kevin Lasagna oppure il francese Thomas Henry, , ex Venezia e prima ancora della squadra belga Lovanio), ma soprattutto alla Salernitana e nelle ultime ore anche ai turchi del Galatasaray e del Beşiktaş, preferibili ai team italiani, in quanto più propensi ad accettare l’idea di un acquisto a titolo definitivo (o quanto meno prestito con obbligo di riscatto).

Continuano ad essere caldi i contatti fra la Sampdoria ed il Palermo, che hanno in pratica già portato alla definizione del trasferimento alla Favorita di Valerio Verre, cui a Genova si spera di dare due compagni di viaggio sull’aereo destinato in Sicilia, vale a dire Nicola Murru (che tuttavia isola per isola, preferirebbe la sua Sardegna) e Mehdi Léris, la cui sostituzione in blucerchiato comporterebbe qualche piccolo problema in più, visto che – in quel ruolo – ci si è già ‘liberati’ di Bereszyński.

All’elenco di chi intanto non arriverà a Bogliasco, si sono intanto iscritti Marco Benassi (che sta per accasarsi alla Cremonese, ma se possiamo citare Esopo, per molti tifosi blucerchiati, si tratterà di ‘uva acerba’, avendo messo nel mirino dei desideri – per il centrocampo – Abdou Harroui) e pure l’altro fiorentino Aleksa Terzić, il cui agente sta praticamente chiudendo le trattative con i viola per un prolungamento del suo contratto.

Tanti ‘mi piace’, ha raccolto – per la difesa – Aïssa Bilal Laïdouni, tunisino del Ferencváros e della Nazionale del Maghreb, ma su di lui – come commentato dal suo attuale allenatore russo Stanislav Salamovič Čerčesov – c’è in pressione anche il Lokomotiv Mosca, quindi… poche speranze per il Doria.

Passando alle punte, va preso nota del rientro nei ranghi di capitan Quagliarella, che potete scommetterci, alla fine, una mano la darà… e forse di più di quella che potrebbe dare Alessio Zerbin, esterno d’attacco del Napoli, dato ultimamente nel mirino di Samp e Lecce.

Ma se poi Mattia Baldini trovasse il modo di farsi imprestare, dal Partizan Tirana, l’attaccante Xhuliano Skuka (viene dato fra i papabili sostituti di Henry, qualora lasciasse il Verona), sarebbe una bella scommessa da fare…

Ma le scommesse non sempre si vincono, come quella che oltre a Pecini, avremmo fatto anche noi sull’ex Primavera Ognjen Stijepović, che dopo aver esordito, a poco più di 16 anni, in Champions League col Madlost Podgorica (Montenegro), è arrivato nel 2018 alla Sampdoria, alimentando speranze risultate vane nei prestiti a Pistoiese, Alessandria e Grosseto, fino al passaggio definitivo allo Spezia, che adesso ha comunicato di averlo ceduto definitivamente all’NŠ Mura, team della città slovena di Murska Sobota…

Chissà se avrà maggior fortuna, la carriera di Mattia Vitale, promessa blucerchiata (centrocampista del 2004), in prestito al Catania, che in questo periodo si sta mettendo in particolare luce in Serie D… ma è certo che la strada che potrà portarlo alle serie superiori, è ancora lunga…