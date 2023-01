Sampdoria: al via un calciomercato di fantasia

Genova. Chi parla di calcio il primo dell’anno, ne parla tutto l’anno… ed allora non corriamo rischi e anche un po’ per scaramanzia, puntiamo il dito sulla Sampdoria. Domani apre la sezione invernale del calciomercato, quella detta anche ‘di riparazione’… E ce ne sarebbero di cose da ristrutturare, in casa Samp, ma – se vogliamo buttarla sul ridere – non esiste un bonus, che finanzi il 110% degli investimenti sul mercato…

E così a Lanna & Co. – alla luce bilancistica – non resta che cercare di accontentare Dejan Stanković, agendo da ‘ministri senza portafoglio’… e cioè: ‘io do un giocatore a te, e tu ne dai uno a me’.

Ancora prima del pronti via del mercato, più che al tecnico serbo, è stata data soddisfazione alla voglia di Caputo di ‘levare le ancore’… e magari il centravanti barese troverà, ad Empoli, una seconda giovinezza, ma era ormai sotto gli occhi di tutti che il suo tempo, in maglia blucerchiata, era scaduto…

Prestito con obbligo di riscatto, subordinato alla salvezza dell’Empoli, una concorrente della Samp… pensa quando sono contorte le strade del mercato… Non sarà facile mantenere la bussola…

Lo scopo principale bilancistico è quello di risparmiare sulla differenza dei costi di ingaggio (poi, ben venga se l’Empoli resterà in Serie A, ci si augura non a scapito del Doria), sperando che la quota d’ammortamento da imputare a conto economico, sia coperta da un contratto di prestito oneroso, altrimenti i vantaggi economici dell’operazione sarebbero piuttosto contenuti… Ma tutto fa, anche qualche goccia d’acqua, può servire a togliere la sete…

Per un Caputo che va, un Sam Lammers che arriva… prestito secco, ovviamente, ma al di là del minor ingaggio rispetto a Caputo, i vantaggi del cambio ci si augura di poterli riscontrare direttamente in campo (e magari anche da una ventata d’aria fresca negli spogliatoi).

Quattro anni fa ( ai tempi dell’Heerenveen, 16 goal in 31 partite), l’olandese era una delle migliori promesse europee, seguito anche dalla Sampdoria, che sperava di trovare un altro Patrik Schick, ma poi le esperienze a Bergamo, Francoforte ed Empoli non hanno confortato le speranze riposte in lui… Insomma, ora è arrivato il momento di dimostrare che ha le carte in regola per fare la differenza, come le sue doti tecniche sono in grado di consentirgli.

Non solo Caputo via da Bogliasco, svuota l’armadietto anche Alex Ferrari ed pure lui va in prestito (secco) ad una concorrente (la Cremonese)… Anche in questo caso, un risparmio sui costi d’ingaggio? Oppure una scelta tecnica per far posto ad un altro olandese, Bram Johan André Nuytinck (cinque anni con la maglia dell’Anderlecht ed altrettanti con l’Udinese), che tuttavia è di piede mancino, come Amione e Colley, ma con una maggior predisposizione alla costruzione da dietro… Un preludio alla cessione, anche del colosso del Gambia, da sostituirsi con Aleksandar Dragović?

Non solo, dalla Spagna, rimbalzano notizie di un interessamento del Granada per Murillo, che come si sa, è in scadenza di contratto… Altre operazioni? Qualcuna di fantamercato, tipo appunto uno scambio fra i due serbi Dijuričić/Dragović, oppure un’indicazione di Daniele Rugani fra i neo papabili blucerchiati, ma anche qualche pista percorribile, come quella di uno scambio con la Fiorentina, aventi come oggetto Sabiri ed i viola Szymon Piotr Żurkowski e Youssef Maleh, due centrocampisti che darebbero sostanza al gioco della Samp, che invece rischia di vedersi restituire dal Lecce, Kristoffer Askildsen, che nel Salento non ha finora incontrato gli orizzonti che si stanno schiudendo per Wladimiro Falcone.

Restando a parlare di prestiti, anche per Emanuel Ercolano e Luigi Aquino, sembra sia probabile che gli uomini mercato della Samp, debbano trovare una sistemazione diversa dall’attuale a Torre del Greco, ma a livello di prima squadra del Doria, riveste più importanza, come notizia, quella che riguarda Marko Lazetić, che il Milan potrebbe decidere di mandare a maturare alla scuola del connazionali Sakić e Stanković.