Sampdoria a immagine di Stankovic: grinta e concretezza schiacciano il Sassuolo

Non poteva esserci inizio migliore per la Sampdoria. 2 a 1 al Sassuolo con due super goal, di Gabbiadini e Augello. Tante erano le incognite dopo una sosta caratterizzata dall’incertezza sulle sorti del club. La squadra vista a Sassuolo è stata a immagine e somiglianza del suo allenatore Dejan Stankovic: grinta e concretezza che hanno sorpreso un Sassuolo tecnico ma apparso vuoto caratterialmente.

Samp tostissima, Sassuolo messo in riga

I blucerchiati si sono schierati con una sorta di 3-4-1-2. Fin da subito, la squadra ha atteso compatta il Sassuolo chiudendo i varchi centrali e le corsie laterali. Interventi difensivi puntali e molto decisi hanno messo in riga gli attaccanti emiliani, apparsi spesso come scolaretti talentuosi messi però subito dietro alla lavagna da Bereszynski, Amione e Nuytinck. L’ex Udinese si è dimostrato da subito leader difensivo e ha firmato una grande prestazione. Note positive però temperate dalla possibile partenza verso Napoli di Bereszynski, oggi senza la fascia di capitano, presente sul braccio di Audero.

Due goal spettacolari

La difesa è fondamentale ma per vincere serve chiaramente segnare. La Sampdoria, peggior attacco del campionato, è riuscita ad andare due volte in rete siglando due goal di pregevole fattura. Un uno-due micidiale, avvenuto poco prima della mezzora, che ha messo al tappeto il Sassuolo anche mentalmente, visto che a seguire i blucerchiati hanno creato altre situazioni interessanti. Rovesciata di Gabbiadini, che potrebbe essere l’uomo in più di questa seconda parte di stagione, e gran goal dalla distanza di Augello, che non è Cafù ma non si capisce come Giampaolo potesse preferirgli spesso e volentieri Murru.

Sofferenza ripagata

Vittoria che vale ancora di più perché arrivata al termine di una partita comunque sofferta. Al sessantesimo, l’episodio che ha messo alla prova la tenuta mentale della Sampdoria. Nuytinck, fino a quel momento il migliore dei suoi, stende ingenuamente Pinamonti al limite dell’area. Un fallo evitabile per la posizione in cui è avvenuto e perché alle spalle del nuovo acquisto c’erano almeno un paio di difensori blucerchiati. Berardi è freddo e accorcia le distanza. 1 a 2. Audero e compagni sono bravi a reggere la forza d’urto dei neroverdi e non perdono distanze e concentrazione. Un successo meritato che getta un fascio di luce sul prosieguo, perlomeno sul campo, della stagione.