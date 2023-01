Sampdoria, Lammers, Nuytinck la colonia olandese

Genova. Contrariamente a quanto si poteva pensare, Dejan Stanković, almeno a livello di convocazioni, non sta snobbando gli ottavi di Coppa Italia, che vedranno, domani alle ore 18, la Sampdoria affrontare la Fiorentina, sul campo viola, in una partita secca… e già questo la dice lunga sulla sportività di questa competizione, architettata – qui in Italia – per portare in finale una ‘big’, di modo che le grandi squadre possano usufruire di un posto in più nelle competizioni europee e del relativo denaro che ne consegue.

Sportività vorrebbe, quanto meno, match di andata e ritorno e caso mai – se gli spazi di calendario risultassero insufficienti – che la sfida secca fosse giocata sul campo della più ‘piccola’, per portare il grande calcio anche in periferia.

Ma ‘vuolsi così colà dove si puote’ e quindi apprestiamoci a vedere chi farà scendere in campo mister Stanković, in una gara la cui conduzione è stata assegnata ad Alberto Santoro di Messina, coadiuvato dagli assistenti Trinchieri di Milano e Scatragli di Arezzo, con Sozza di Seregno quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Marini di Roma 1 e Guida di Torre Annunziata.

Con piacere, si riscontra fra i 22 giocatori, in trasferta a Firenze, Harry Winks, che sarebbe bello vedere scendere in campo, per saggiarne la condizione, non solo della caviglia, ma generale, nella speranza di poterlo avere disponibile per la prossima di campionato ad Empoli, dove mancherà anche lo squalificato Rincón.

Dovrebbe trovare spazio in campo anche Sabiri, il match sarà un’occasione per mettersi in mostra con i viola, interessati a lui, soprattutto se Nico Gonzales dovesse lasciare l’Arno per andare a Leicester.

Per un marocchino in uscita, eccone uno in entrata, anche se Abdoulrahmane Harroui ha pure la cittadinanza olandese (come Sabiri quella tedesca) e col suo arrivo si formerebbe a Bogliasco una colonia ‘orange’ (ci sono già Lammers e Nuytinck) e bisogna dire che dai Paesi Bassi (fatto salvo il caso Ihattaren) sono arrivati giocatori da leccarsi i baffi, leggi Ruud Gullit e Clarence Seedorf.

L’ultima voce uscita oggi su qualche media, ci sembra talmente irreale, che preferiremmo neppure ripotarla, visto che parla del fatto che, pur di abbassare il monte ingaggi, la Samp potrebbe compensare, in rosa, la cessione di Colley, con Giangiacomo Magnani, con già alle spalle una non brillante esperienza in blucerchiato.

Quasi col crisma dell’ufficialità, invece, l’altra notizia uscita oggi (in quanto riferita dallo stesso tecnico della Union Clodiense, Serie D), che ha riferito alla stampa il passaggio nel team di Chioggia del difensore di fascia destra, Alessandro Marocco, arrivato alla Samp questa estate, in prestito dall’Inter, per rinforzare la Primavera, dove invece ha trovato pochi spazi, in quanto chiuso da un altro prestito (dalla Juventus), Federico Savio.