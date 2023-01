Salta tubatura idrica in via Garibaldi, “lago” davanti a palazzo Tursi

Genova. La rottura di una grossa tubatura dell’acquedotto in vico del Duca, davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, ha provocato allagamenti in via Garibaldi e nei caruggi della Maddalena.

Il getto dell’acqua, all’altezza dell’incrocio con via Garibaldi, ha fatto allagare lo slargo del Palazzo delle Torrette, diventato per alcuni minuti un lago, proprio davanti all’ingresso principale della sede del Comune.

Il rio d’acqua da vico del Duca ha raggiunto via della Maddalena e i vicoli attigui allagando anche alcuni bassi. Disagi anche per alcuni pubblici esercizi della zona che hanno dovuto chiudere. La fornitura idrica, infatti, è stata interrotta per consentire i lavori di ripristino urgenti disposti da Ireti.