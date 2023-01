Genova. Vetrine in allestimento e numerosi negozi di abbigliamento chiusi ai clienti, ma con commesse all’interno intente a predisporre la merce sugli scaffali e i cartelli con le scritte ‘sconto del 70%’, così da avere tutto pronto per domani, giovedì 5 gennaio, giorno in cui prendono avvio i saldi invernali.

L’aria che si respira in centro storico, tra vetrine luccicanti e commercianti affaccendati, è proprio quello di una vigilia. C’è infatti grande attesa per questa stagione di saldi invernali soprattutto alla luce del fatto che i commercianti genovesi sono fiduciosi, sulla scorta di un andamento positivo dello shopping natalizio. Ci si aspetta infatti una spesa del 10% maggiore rispetto allo scorso anno.

Anche se, naturalmente, permangono tutte le perplessità della categoria di fronte al proliferare di offerte incontrollate e ad una data che continua ad essere troppo anticipata.

“In questi giorni di festa, e oggi in particolare, c’è davvero molta gente in giro. Non solo genovesi ma anche tanti turisti, probabilmente complice il lungo ponte in occasione dell’Epifania. E questo senz’altro è un aspetto positivo” afferma Francesca Recine, presidente regionale e vicepresidente nazionale Fismo Confesercenti.

E prosegue: “Le aspettative per le vendite sono alte, soprattutto dopo un 2022 che si è chiuso con il segno più. Ci si aspetta che la spesa pro capite salga fino a 160 euro, rispetto ai 110/120 degli anni precedenti“.

Saldi invernali a Genova

Poi conclude: “L’anno appena concluso, pur essendo stato caratterizzato da caro energia e aumento del costo delle bollette, tuttavia abbiamo notato nei genovesi grande voglia di acquistare“.