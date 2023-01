Sabato torna il “Genova Hip Hop Festival”, ai giardini Baltimora artisti di fama nazionale

Genova. Sabato 21 gennaio a partire dalle 16, nei giardini Baltimora andrà in scena la quinta edizione di Genova Hip Hop Festival, l’unico evento nel panorama italiano che tratta la cultura hip hop a 360 gradi coinvolgendo le quattro discipline: Rap, Breakin, Writing e Deejaying.

Una giornata all’insegna della musica, con una serie di performance che vedranno alternarsi sul palco numerosi artisti di fama nazionale, ma anche talenti emergenti del rap genovese.

In passato il festival ha ospitato artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Tedua, Ghali, Luche, Lazza, Nitro, Olly, Bassi Maestro, Dargen d’Amico, Ensi, Murubutu, Claver Gold, Vegas Jones, Giaime, mentre le scelte artistiche delle ultime edizioni avvicinano generazioni diverse, con veterani della scena hip hop nazionale e rappresentanti del movimento trap attualmente in voga tra i giovani.

L’appuntamento è dunque per domani alle 16, con le esibizioni di Nicename, Equipe 149, Chicuta, Rojito, Hellsy, Sossy, Akill Miami, Sayf, Albert Eams, Theo Rem, Vago, Gorka.

In apertura della fase serale, 40 minuti saranno dedicati al deejaying con Dj Kamo e Mr Phil: i due artisti si sfideranno e alla fine sarà il pubblico a decretare chi tra i due avrà proposto le tracce musicali più belle.

Seguiranno artisti affermati della scena rap nazionale: Spike, Inoki, Ensi, Nerone, Quentin40, Silent bob & Sick Budd, 13 Pietro & lil busso, Helmi Sa7bi, Miriam Ayaba.

La partecipazione è gratuita.

In occasione dell’evento, su proposta degli assessori al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli e alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile Sergio Gambino, è stata emanata un’ordinanza che stabilisce il divieto di detenzione di materiali pirotecnici ed esplosivi e che vieta temporaneamente la detenzione, il consumo e la vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o metallo. Nella stessa ordinanza si fa divieto di introdurre ai Giardini Baltimora spray urticanti che verranno raccolti in un punto di custodia apposito.