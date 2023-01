Rugby, riparte la Serie A: subito sfida difficile per Pro Recco, arriva la capolista Parabiago

Genova. Questa domenica riparte il Campionato Nazionale di Serie A. Nell’ultima giornata di andata del girone 1 il CUS Genova osserva il proprio turno di riposo, mentre al Carlini-Bollesan sarà di scena la Tossini Pro Recco, ancor priva del proprio campo del Carlo Androne in attesa del rifacimento del manto in erba sintetica. E per i rivieraschi l’appuntamento è con il Parabiago capolista, al momento sconfitto in una sola occasione a Milano dall’ASR.

Duello indubbiamente ostico per i biancocelesti, ma per la squadra ligure a caccia di punti salvezza, lo stimolo è indubbiamente grande.

Intanto riparte anche la Serie B con il Savona, il quale giocherà, per inversione di campo, al Fontanassa con il Bergamo.

Nuova sosta per la Serie C Territoriale, mentre prosegue il torneo promozione con le liguri dello Spezia e delle Province dell’Ovest impegnate nuovamente lontane dalle mura amiche.

SERIE A – GIRONE 1 (XI GIORNATA ANDATA) domenica h. 14,30

Tossini Pro Recco – Parabiago (Carlini-Bollesan di Genova arb. Locatelli M.)

A.S.R. Milano – VII Torino

Promotica I Centurioni – Noceto

Biella – CUS Milano

Parma – Amatori Alghero

CUS Genova in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 35, I Centurioni 33, Noceto 31, VII Torino 27, CUS Milano 25, Biella 24, Parma 22, A.S.R. Milano 19, Alghero 16, CUS Genova 7, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (XI GIORNATA ANDATA) domenica h. 14,30

Savona – Bergamo (Fontanassa di Savona arb. Farinelli G.)

Tutto Cialde Lecco – Ivrea

Amatori Capoterra – Amatori & Union Milano

Piacenza R.C. – Probiotical Novara

Unione Monferrato – Olbia

Varese in sosta

Bergamo – Piacenza RC 20/20 (recuperata domenica scorsa)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&UnionMilano e Unione Monferrato punti 38, Amatori Capoterra 33, Bergamo 31, Lecco 30, Piacenza 24, Savona 16, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.

SERIE C PROMOZIONE GIRONE 4 (IV GIORN. ANDATA) -domenica h. 14,30

Stade Valdotain – BiellaB

Rivoli – San Mauro

Volpiano – DF Ferroviaria Spezia (Lievore-Mennea di Volpiano arb. Grosso L.)

Rho – Province dell’Ovest (Molinello di Rho arb. Bagarolo D.)

CLASSIFICA: Rho punti 15, San Mauro 11, Stade Valdotain 10, RC Spezia 8, BiellaB 6, Rivoli 5, Volpiano 4, Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (VI GIORNATA) domenica h. 12,30

Biella – Amatori Genova (Stadio del Rugby di Biella arb. Sardino A.)

NRG Collegno – UR Riviera (Comunale di S.Ambrogio di Torino arb. Dumitru S.)

Moncalieri – Unione Monferrato

VII Torino – U.R.P. Alessandria

Pro Recco in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato e VII Torino punti 20, Biella 15, Moncalieri 14, Pro Recco 10, Amatori Genova 7, U.R.P. Alessandria 6, UR Riviera 2, NRG Collegno – 4.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (VII GIORNATA ANDATA) – Sabato

Amatori&UnionMilano – Province dell’Ovest (h. 17,00 Crespi di Milano arb. Schlecht A.)

CUS Torino – Parabiago (h. 17,00 Albonico di Grugliasco arb. Origlia A.)

San Mauro – Lainate (h. 17,00 D’Altorio di S. Mauro T.se arb. Savio P.A.)

Unione Monferrato – Amatori Genova (h. 16,30 LungoTanaro di Asti arb. Alaimo D.)

CLASSIFICA: Amatori&UnionMilano (*) punti 30, Province dell’Ovest 18, Parabiago 17, CUS Torino 13, Amatori Genova e San Mauro 10, Unione Monferrato 7, Lainate (*) punti 1. (*): 1 gara in più

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE (I G. RITORNO)

Savona – UR Riviera (giovedì h. 19,00 Fontanassa di Savona arb. Grondona M.)

U.R.P. Alessandria – CUS Genova (sabato h. 16,30 C.S. CUSPO di Alessandria arb. Barrafranca F.)

Province dell’Ovest2 in sosta

CLASSIFICA: CUS Genova punti 19, Province dell’Ovest2 12, UR Riviera 7, U.R.P. Alessandria 5, Savona 3.

UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (X GIORNATA) – Sabato

CUS Genova1 – CFFS Vespe Cogoleto (h. 15,30 Carlini-Bollesan di Genova arb. Anselmi M.)

CUS Genova2 – UR Riviera – Province dell’Ovest (h. 17,00 Carlini-Bollesan di Genvoa arb. Borgo D. e Poggi D.)

UNDER 13 II FASE – CONSOLIDAMENTO (IX GIORNATA)

Sabato

14,30 Comunale di Sanremo: Sanremo/Reds/Savona/Pol. Salesiani Vallecrosia

14,30 Marchesani di Calvari: Pro Recco/Prov.Ovest/RC Spezia

Domenica

10,30 Carlini-Bollesan di Genova: CUS Genova/Amatori Genova

10,30 Calcagno di Cogoleto: CFFS Vespe Cogoleto/Superba