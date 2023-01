Rugby, questo weekend in scena i recuperi della terza giornata di Serie C

Liguria. Con alle spalle le festività invernali, e la lunga quanto logica sosta, il movimento rugbistico riprende anche se solo in parte la consueta attività agonistica.

Le squadre di Serie A del CUS Genova e della Pro Recco, ed il Savona di Serie B osserveranno ancora una domenica di pausa, mentre per la Serie C questa domenica ci sarà occasione di recuperare la terza giornata del girone di andata, rinviata per problemi meteo il 18 dicembre scorso.

Per il Campionato di Seri C, in campo lo Spezia a San Mauro Torinese e le Province dell’Ovest a Biella, mentre per la Coppa Mare e Monti sul campo di Cogoleto è previsto il derby fra i cadetti del CUS Genova e l’Amatori Genova e la trasferta a Tortona dell’Union Riviera.

SERIE C – PROMOZIONE GIRONE 4 (III GIORNATA/recupero) domenica 14,30

Mauro – RC Spezia (D’Altorio/Parco Einaudi SMT arb. Catalfamo)

Biella2 – Province dell’Ovest Stadio del Rugby, arb. Simonotti)

Rivoli – Volpiano

Stade Valdotain – Rho (Comunale di Sarre/AO)

Classifica generale: Stade Valdotain e Rho punti 10, RC Spezia 8, S. Mauro 6, Volpiano 4, Biella Cad 1, Province dell’Ovest e Rivoli punti 0.

SERIE C –LIGURIA/PIEMONTE (Coppa Mare Monti) (II GIORNATA – recuperi) domenica 14,30

CUS Genova – Amatori Genova (INV.CAMPO St.CarliniBollesan arb. Costa)

CUS Piemonte Orientale – Alessandria (h. 14,30 C.S.CUS PO arb. Chiarle)

Union Riviera – Lions Tortona (INV.CAMPO Campo PinoValle/Imperia arb. Anselmi)

CLASSIFICA: CUS Genova Cadetti punti 5, CUS PO e Lions Tortona 4, Union Riviera ed Amatori Genova 1, Alessandria punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (recupero IV giornata) dom. H. 12,30

Pro Recco – Biella (LongoTanaro Asti arb. Alaimo)

CLASSIFICA: VII Torino punti 20, Unione Monferrato 15, Moncalieri 14, Pro Recco (*) e Biella (*) 10, Amatori Genova 7, U.R.P. Alessandria 6, Union Riviera 2, Collegno – 4. (*) = partite da recuperare.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (VI GIORNATA)

Amatori Genova – San Mauro ( domenica h. 12,00 c.MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Balducci)

Lainate – Unione Monferrato (sabato h.17,00 arb. Bagarolo)

Parabiago – Amatori&UnionMilano (sabato h.17,30 C. Venegoni arb. Gazzo)

Province dell’Ovest – CUS Torino (domenica h.12,30 c.Marchesani/S.Colombano arb. Kamili)

CLASSIFICA GENERALE:Amatori&UnionMilano punti 25, Parabiago 16, Province dell’Ovest e CUS Torino 13, Amatori Genova 10, San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate punti 1.