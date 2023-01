Rugby, debacle della Pro Recco con la capolista Parabiago: salvezza sempre più difficile

Recco. Nell’ultima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A la Pro Recco ha dovuto soccombere pesantemente con la capolista Parabiago, subendo ben dodici mete.

La pur coraggiosa prova dei rivieraschi, privi per altro di alcuni importanti titolari, non ha cambiato nulla in coda alla classifica, con gli stessi recchesi e il CUS Genova, oggi in sosta, sempre più invischiati nella zona retrocessione.

Anche in Serie B l’unica squadra ligure presente nel girone 1, il team di Savona, è stato costretto alla resa ma cedendo di misura (20/22) al Fontanassa con il Bergamo, ed acciuffando il punto di bonus difensivo. Passo dopo passo i biancorossi si allontanano dalla zona retrocessione. Per il Savona due volte in meta Giovanni Franceri, mentre Serra ha messo a segno i punti dalla piazzola.

In Serie C intanto è ritornato alla vittoria lo Spezia, che ha regolato a domicilio i piemontesi del Volpiano.

Intanto proseguono i tornei giovanili con alterne fortune per le formazioni liguri. Confortante l’affermazione anche se di misura ottenuta ad Asti degli Under 17 dell’Amatori Genova nel girone zona 2, e del CUS Genova sull’U.R.P.A. nel territoriale, nonchè la vittoria del Savona nel derby con l’Union Riviera.

SERIE A – GIRONE 1 (XI GIORNATA ANDATA)

Tossini Pro Recco – Parabiago 0/72

A.S.R. Milano – VII Torino 31/16

Promotica I Centurioni – Noceto 21/24

Biella – CUS Milano 27/30

Parma – Amatori Alghero 38/10

CUS Genova in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 40, Noceto 35, I Centurioni 34, CUS Milano 29, VII Torino e Parma 27, Biella 25, A.S.R. Milano 24, Alghero 16, CUS Genova 7, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (XI GIORNATA ANDATA)

Savona – Bergamo 20/22

Tutto Cialde Lecco – Ivrea 41/3

Amatori Capoterra – Amatori & Union Milano 26/6

Piacenza R.C. – Probiotical Novara 65/5

Unione Monferrato – Olbia 94/0

Varese in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Unione Monferrato punti 43, Amatori&Union Milano 38, Amatori Capoterra 37, Bergamo e Lecco 35, Piacenza 29, Savona 17, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.

SERIE C PROMOZIONE GIRONE 4 (IV GIORN. ANDATA)

Stade Valdotain – BiellaB (posticipata al 12/02)

Rivoli – San Mauro 13/23

Volpiano – DF Ferroviaria Spezia 6/13

Rho – Province dell’Ovest 75/12

CLASSIFICA: Rho punti 20, San Mauro 15, R.C. Spezia 12, Stade Valdotain (*) 10, BiellaB (*) 6, Rivoli 5, Volpiano 4, Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (VI GIORNATA)

Biella – Amatori Genova 29/10

NRG Collegno – UR Riviera 20/0 (tav)

Moncalieri – Unione Monferrato 0/69

VII Torino – U.R.P. Alessandria 20/0 (tav)

Pro Recco in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato e VII Torino punti 25, Biella 20, Moncalieri 14, Pro Recco 10, Amatori Genova 7, U.R.P. Alessandria 6, NRG Collegno 0, Union Riviera punti – 2.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (VII GIORNATA ANDATA)

Amatori&UnionMilano – Province dell’Ovest 33/10

CUS Torino – Parabiago 33/15

San Mauro – Lainate 52/5

Unione Monferrato – Amatori Genova 27/29

CLASSIFICA: Amatori&UnionMilano (*) punti 35, Province dell’Ovest e CUS Torino 18, Parabiago 17, Amatori Genova e San Mauro 15, Unione Monferrato 9, Lainate (*) punti 1. (*): 1 gara in più

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE (I G. RITORNO)

Savona – UR Riviera 31/19

U.R.P. Alessandria – CUS Genova 10/45

Province dell’Ovest2 in sosta

CLASSIFICA: CUS Genova punti 24, Province dell’Ovest2 12, Savona 8, UR Riviera 7, U.R.P. Alessandria 5.

UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (X GIORNATA)

CUS Genova1 – CFFS Vespe Cogoleto 0/46

CUS Genova2 – UR Riviera / Province dell’Ovest 31/24