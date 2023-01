Roghi di stanotte a Castelletto, arrestato il piromane

Genova. È stato arrestato dai carabinieri l’uomo ritenuto responsabile dei roghi di questa notte in zona Castelletto, tra via Caffaro, via Acquarone, via Cancelliere e salita San Gerolamo.

Fondamentale la segnalazione di un cittadino, che ha fermato un equipaggio del nucleo radiomobile, impegnato in un servizio per il controllo del territorio, mentre transitava nei pressi di spianata Castelletto.

L’uomo riferiva di un principio d’incendio delle tende di una gelateria e che l’autore, persona nota nel quartiere, si era allontanato. Nel frattempo, nella vicina salita San Gerolamo, interveniva la squadra dei vigili del fuoco poiché era in atto un principio d’incendio nel cantiere edile installato per il rifacimento della facciata. Nel contempo, in via Acquarone, veniva segnalato l’incendio di alcuni cassonetti della spazzatura, prontamente spenti dai pompieri. Poco dopo,nella vicina via O. Cancelliere, venivano segnalati altri cassonetti della spazzatura in fiamme.

Nel frattempo sul posto era giunte altre autoradio per la ricerca del piromane, il quale veniva notato e riconosciuto dai vigili del fuoco e fermato poco dopo dalle pattuglie della radiomobile alle quali ha opposto resistenza. Il presunto incendiario, un genovese di 20 anni, senza precedenti, veniva accompagnato in caserma e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento a seguito d’incendio.