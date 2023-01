Riprende la marcia della Pallacanestro Sestri: superata Loano

Genova. Vittoria per la Pallacanestro Sestri alla ripresa del campionato dopo una lunga sosta natalizia. Ragazzi di coach Guida vincenti alla Tea Benedetti contro il Basket Loano grazie ad un primo tempo di altissima intensità e primo posto confermato.

Ottima partenza della Pallacanestro Sestri, capace di trovare buone soluzioni in uno contro uno e sulle uscite dai blocchi, con Cavallaro sugli scudi. Seagulls compatti in difesa, capaci di subire solo 10 punti nella prima frazione. Nella seconda i ragazzi di Coach Guida accelerano, rendendosi ancor più aggressivi in difesa e trovando buoni tiri da dentro l’area. Nel secondo tempo è invece tutta un’altra partita, con Loano che esce dal guscio e inanella un parziale importante nella terza frazione. Ospiti abili dal perimetro dei tre punti, con Sestri che risponde, trascinata da De Paoli e Pittaluga, con una discreta efficacia offensiva. Loano così si riavvicina ma i sestresi rimangono in controllo fino alla fine, conquistando così la vittoria.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei sestresi: “Siamo contenti della vittoria, non è mai scontata. Tecnicamente abbiamo mostrato cose buone, sulle collaborazioni offensive su cui stiamo lavorando. Non è piaciuto, né a me né alla squadra, il terzo quarto, dove abbiamo concesso troppo difensivamente e siamo stati frettolosi in attacco, ma non è quella la fotografia della nostra squadra. Credo non accadrà più. Eravamo senza Fazio e con Muzzì e Pintus a referto solo per onor di firma. Abbiamo distribuito i minuti diversamente dal solito ma chi ha giocato ha fatto bene, sintomo del fatto che come collettivo stiamo crescendo e mi fa molto piacere”.

Il tabellino:

PALLACANESTRO SESTRI – BASKET LOANO 73-50

(Parziali: 23-10; 40-15; 55-36)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 21, Cavallaro 20, Zerbino 1, Muzzì, De Paoli 17, Massabò, Pintus, Gallo 2, Barnini 6, Khelifi, Capittini 2, Grosso 4. Coach: Guida. Ass: Calvia

BASKET LOANO: Scarrone 8, Martino 3, Fumagalli 3, Caneto, Tassara 12, Vaccarezza 5, Borgna, Patrone, Segato 7, Bussone 12, Laganà. Coach: Taverna A. Ass: Taverna D.