Riparte la Serie A e per la Sampdoria non c’è più tempo: la partita più complessa però si gioca fuori dal campo

Genova. La sosta del mondiale avrà fatto bene alla Sampdoria? La Serie A riparte e i blucerchiati, oltre a non aver risolto la grossa incognita a livello societario, si apprestano ad affrontare il Sassuolo oggi alle 12:30 con ben otto assenze e soli tre attaccanti.

Subito nella mischia i due acquisti Nuytinck (dall’Udinese, a titolo definitivo) e Lammers (in prestito dall’Atalanta), una benedizione per i blucerchiati, vista l’impossibilità di fare mercato come vorrebbe per mancanza di liquidità.

Salutati Ferrari (andato alla Cremonese) e Caputo (a Empoli), la coperta è corta, cortissima. Sono ben otto gli indisponibili per la partita: oltre allo squalificato Filip Djuricic, non sono partiti per Reggio Emilia Omar Colley, Andrea Conti, Manuel De Luca, Fabio Quagliarella, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri ed Harry Winks.

Le parole di Dejan Stankovic sono rassicuranti, ma consapevoli: “La sosta è arrivata nel momento giusto, ci ha aiutato di sicuro. Ci siamo preparati per lottare, dobbiamo essere molto più forti di prima di fronte alle difficoltà che arriveranno. Sono stati 50 giorni di grandissimo lavoro, dovevamo cambiare tante cose, a partire dalla mentalità: affrontare ogni avversario come se fosse l’ultimo e guardare a noi stessi, essendo sempre compatti, un gruppo. Ho visto buone cose e belle risposte, quella vera ce la darà soltanto il campo”.

Secondo il mister blucerchiato “Servono piedi per terra, cuore caldo e testa fredda“.

Di sicuro d’ora in poi non ci sono più margini di errore: appena 6 punti per la Samp in 15 partite e una ripresa con un risultato positivo potrebbe dare quella scossa emotiva necessaria ai giocatori. Di fronte però c’è il Sassuolo che di punti ne ha 16 e nelle ultime cinque partite ha collezionato solo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: “È una squadra stabile − dice Stankovic − che fa un bel calcio da anni, con tante certezze. Noi ci giocheremo le nostre chance. Non sarà l’ultima spiaggia, dobbiamo avere la convinzione di fare un primo passo per arrivare al traguardo. So che avremo la tifoseria sempre dietro di noi: i tifosi non molleranno un centimetro e noi dobbiamo prendere esempio da loro. Io ci credo e anche i ragazzi”.

Certo è che la Sampdoria deve tornare a fare gol. Ne ha segnati appena sei, record negativo: meno reti di ogni altra squadra in questa stagione nei 10 grandi campionati europei. Chissà se Stankovic partirà subito con Gabbiadini e Lammers lasciando il solo Montevago in panchina?

L’impressione, comunque, resta quella che la partita più complessa si giochi a Corte Lambruschini. Il campionato è rimasto fermo, ma i tifosi no: prima di Natale la lettera di segnalazione a Figc, Coni e Lega Serie A da parte di Federclubs con il supporto del Sampdoria Club Toghe Blucerchiate, per evidenziare la situazione economica pericolosa della Sampdoria chiedendo un ‘intervento atto a verificare se la posizione del sig. Massimo Ferrero e dei suoi familiari a vario titolo coinvolti nella gestione dell’Uc. Sampdoria spa sia compatibile con le norme dell’ordinamento sportivo e del codice di giustizia sportiva anche in considerazione dei rischi legati sia alla posizione degli stessi che ai fatti imputati dalla Magistratura‘.

I tifosi paventavano un nuovo ‘caso Parma’ e in effetti qualcosa nella Figc pare si stia muovendo per evitare un disastro di immagine e sportivo per il movimento: Sportitalia ha fatto trapelare la notizia di una specie di tesoretto creato almeno per pagare le trasferte.

Ieri intanto è arrivato l’appello alla Figc anche di Francesco Flachi a Tmw Radio. L’ex attaccante blucerchiato ha chiesto di salvaguardare la squadra per il bene del calcio, lasciando intendere che un acquirente ci sia.

L’assemblea degli azionisti convocata per domani potrebbe andare di nuovo deserta e il ritiro dell’offerta di Merlyn Partners di Alessandro Barnaba (che era entrato come socio di minoranza per tentare la scalata) ha ridotto ulteriormente le speranze dei tifosi. Il tempo per ricapitalizzare da parte di Massimo Ferrero si riduce sempre di più.

Convocati

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Murillo, Murru, Nuytinck, Villa.

Centrocampisti: Léris, Malagrida, Paoletti (prima chiamata per il Primavera), Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Montevago.