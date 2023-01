Riparazioni navali, Fiom primo sindacato nell’Rsu della Ortec Santamaria

Genova. “Ieri i lavoratori della Ortec Santamaria, azienda operante nel comparto delle riparazioni navali del Porto di Genova, hanno eletto la propria rappresentanza sindacale. La Fiom con il 94% dei voti si conferma il primo sindacato conquistando tutti e 3 i delegati”.

“Con il voto di ieri si concludono una serie di rinnovi avviati nello scorso novembre all’interno delle aziende delle riparazioni navali. Nelle giornate del 13 e 14 dicembre si sono svolte le elezioni alla San Giorgio del Porto dove la Fiom ha ribadito la maggioranza assoluta con l’88% dei voti eleggendo la totalità dei delegati, 2 nel collegio operai ed 1 tra gli impiegati, mentre il 20 dicembre la Fiom ha eletto per la prima volta un delegato alla E. Polipodio, il quale, risultando il più votato tra tutti i candidati con il 41% delle preferenze, è stato eletto anche come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

“La Fiom si conferma ancora una volta il primo sindacato nelle riparazioni navali. Riteniamo sia un segnale importante che ribadisce come la Fiom sia punto di riferimento non aggirabile all’interno delle riparazioni navali, raccogliendo la fiducia di tutti quei lavoratori che operano in uno dei maggiori settori produttivi della città”.

Lo dichiarano Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom di Genova, e Luca Marenco responsabile delle riparazioni navali per la Fiom genovese.