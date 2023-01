Resistenza, a Rossiglione il ricordo delle vittime dell’incendio appiccato dalle truppe naziste

Rossiglione. Oggi pomeriggio il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato, in rappresentanza della Regione, alla cerimonia organizzata a Rossiglione in occasione del 78 esimo anniversario dell’incendio della parte inferiore del paese e della spietata esecuzione dei partigiani Pirata, Sten e Mario, compiuta da truppe naziste in località Lagoscuro.

«La rievocazione di quelle drammatiche pagine della nostra storia – dichiara il vicepresidente – rende sempre drammaticamente veri e attuali fatti che, pur a distanza di molti anni, insegnano ancora a tutti noi a non sottovalutare ogni atto di violenza, di arroganza e i soprusi che, seppur in contesti molti diversi, oggi possono tornare a verificarsi. Dobbiamo essere vigili – aggiunge – perché questo terribile passato resti davvero solo nella memoria di un popolo che ha saputo sconfiggere la tirannia e dare fondamenta democratiche, di libertà e di pace al nostro ordinamento».

La cerimonia, che prevede anche l’inaugurazione della nuova lapide in Piazzale Deportati Rossiglionesi, è dedicata anche a tutti caduti del paese durante la Seconda Guerra Mondiale.