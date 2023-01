Recco, via Vecchia Vastato: approvato il progetto di riqualificazione del manto stradale

Recco. Continua senza soste il piano d’interventi dell’Amministrazione comunale per risistemare il manto stradale della città in alcuni tratti fortemente danneggiati dall’usura.

La Giunta Gandolfo ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria dell’asfalto in via Vecchia Vastato, per un investimento di 40mila euro. La strada, localizzata nei pressi dell’autostrada ad alta densità abitativa, interna rispetto la viabilità sul torrente Recco, presenta l’asfalto fortemente deteriorato in più tratti.

“Con l’approvazione del progetto di manutenzione dell’asse viario che prevede il rifacimento di tratti di asfalto ammalorati e usurati, diamo continuità alla rigenerazione delle strade sia nel centro cittadino sia nelle frazioni, per tutelare la pubblica incolumità. Investiamo quindi risorse e nelle prossime settimane sarà individuata la società che dovrà eseguire i lavori” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo”.