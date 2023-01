Recco, via libera alla nuova strada carrabile per il cimitero di Polanesi

Recco. Si è concluso l’iter che porterà alla realizzazione della strada di accesso carrabile al cimitero di Polanesi.

La giunta comunale infatti ha approvato il progetto esecutivo del nuovo tracciato che collegherà via Polanesi con l’area adiacente al cimitero comunale della frazione. L’infrastruttura ricalcherà il tracciato di salita al Campetto e di salita Costa Lunga, unici percorsi che attualmente permettono di accedere al piccolo camposanto solo a piedi.

“E’ un altro investimento importante su cui stiamo lavorando da tempo – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – un’infrastruttura che i recchesi aspettano da anni. L’intervento rende il cimitero più facilmente accessibile in occasione delle cerimonie funebri e delle visite ai defunti”.

Oltre alla strada è prevista la realizzazione di un parcheggio per la sosta temporanea e per la manovra dei veicoli. La realizzazione della nuova strada, per un investimento di 280mila euro, è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2022/2024, e prevista entro l’anno in corso.