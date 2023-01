Recco, via libera al progetto per il muro che sovrasta via Milite Ignoto

Recco. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione della porzione di muro sovrastante via Milite Ignoto, all’altezza del rio Ghella.

Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo che commentano: “La scarpata sovrastante via Milite Ignoto presenta una situazione di pericolo. Eventuali distacchi di pietre e terra possono finire nell’alveo del rio o sulla sottostante strada carrabile, pertanto è necessario costruire un muro di contenimento, in prosecuzione di quello già esistente, per evitare che i crolli impediscano il regolare deflusso delle acque. Interveniamo in modo ampio e definitivo per mettere in sicurezza tutta l’area a rischio”.

L’investimento previsto per i lavori è di oltre 50mila euro.

L’opera sarà completata con la regimentazione delle acque meteoriche con la posa di griglia stradale e la successiva pavimentazione stradale. In testa al muro di sostegno è programmata la posa di idonea barriera onde evitare i pericoli di caduta.