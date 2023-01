Recco, raccolta alimentare per i bisognosi il 7 gennaio

Recco. Sabato 7 gennaio a Recco tornerà la raccolta alimentare per le famiglie bisognose, ad opera del Centro di Ascolto Vicariale – La dispensa.

Dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Nicoloso, saranno presenti i volontari della Pro Loco, Croce Verde di Recco e del Gruppo Alpini Golfo Paradiso per raccogliere ciò che i cittadini potranno donare. Andando a fare la spesa, si potrà contribuire con alcuni alimenti a lunga conservazione, ad esempio: latte, biscotti, pasta di ogni tipo, riso, olio, carne e tonno in scatola, pomodori, piselli e legumi in scatola, zucchero, farina. Con il patrocinio della Città di Recco.

“Il Centro di Ascolto Vicariale assume in svariate occasioni – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile – un compito di supporto economico nei confronti anche di soggetti in carico al Comune, per i quali si rende necessario intervenire tempestivamente per fronteggiare situazioni di grave emergenza”.