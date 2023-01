Recco, operai al lavoro per la riasfaltatura delle strade

Recco. Nuovo asfalto in via Roma e sulla strada provinciale 333 per migliorarne la viabilità. In tutto quattro ripristini stradali che riguarderanno tratti di superficie stradale da risistemare in seguito all’installazione degli impianti semaforici.



“Ancora una volta abbiamo concentrato le nostre attenzione sulle strade cittadine – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – è per questo motivo che stiamo organizzando nella maniera più ragionata possibile la pianificazione delle opere”. Ogni singolo intervento durerà dalle tre alle quattro ore nei seguenti giorni:



mercoledì 18/01 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ripristino sp 333 uscita ponte autostradale;

mercoledì 18/01 dalle ore 13 alle ore 16.30 ripristino via Roma civ 18 (altezza pescheria Martini);



giovedì 19/01 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ripristino sp 333 semaforo San Rocco;

giovedì 19/01 dalle ore 13 alle ore 16.30 ripristino via Roma civ 55-57 (altezza torrefazione Bocchia);



Gli interventi si svolgeranno compatibilmente con le condizioni meteo; i tratti stradali saranno percorribili in regime di senso unico alternato con l’utilizzo di movieri.