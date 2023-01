Recco: donna investita da un’auto portata in codice rosso al San Martino

Recco. Grave incidente questa mattina a Recco attorno alle 6:40.

Una donna, per cause ancora da chiarire, è stata investita da un’automobile a Recco, in via Assereto.

Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco perché inizialmente era rimasta incastrata sotto il mezzo, ma quando la squadra di Rapallo è arrivata sul posto, la ferita era già stata tirata fuori.

Sul posto l’automedica del 118 per la stabilizzazione. La donna, non intubata, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.