Recco, al via i lavori di manutenzione sui lampioni della passeggiata a mare

Recco. Una nuova serie di interventi in cantiere sono stati predisposti dall’amministrazione comunale per risolvere nell’immediato alcune criticità presenti sul territorio.

Nello specifico, sono partite le attività di manutenzione ai pali della luce in passeggiata a mare dopo il crollo, avvenuto lo scorso settembre, di uno dei lampioni, probabilmente a causa di un cedimento strutturale.

“Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato dagli operai del Comune – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – e saranno controllati, in via preventiva, tutti gli altri pali della luce per mettere in sicurezza quelli che ne avranno bisogno. Ovviamente si tratta di interventi precauzionali in attesa di dar corpo al progetto di riqualificazione del lungomare di Recco”.