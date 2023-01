Rapallo, Benedetta Cabona: “Sarà importante riprendere con entusiasmo”

Rapallo. Sabato 7 gennaio riparte il campionato di A1 femminile con la penultima giornata del girone d’andata. La formazione di coach Luca Antonucci ha chiuso il 2022 con 12 punti, appaiata con il Trieste in quarta posizione.

Le tre vittorie consecutive, in altrettanti scontri diretti (Como, Bogliasco e Florentia), hanno consentito alle rapallesi un balzo in avanti in classifica prima della lunga sosta per le festività. “In realtà tra grandi abbuffate, panettoni e pandori vari, non ci siamo mai fermate – esordisce così la canterana gialloblù Benedetta Cabona -. Abbiamo continuato ad allenarci, cercando di mantenere e migliorare la nostra condizione fisica. Venivamo da un periodo travagliato da infortuni e malanni vari, la sosta è stata utile anche per rimetterci in sesto. Inoltre, senza impegni scolastici ed universitari, abbiamo avuto la possibilità di allenarci quasi sempre tutte insieme e di poter preparare al meglio il primo impegno del 2023.

Poi Cabona, per tutti “Benny”, si sofferma sulla prossima trasferta a Catania dove ad attendere il Rapallo ci sarà la Brizz Nuoto di Acireale: “Quella di Catania sarà una trasferta complicata ed impegnativa, la Brizz ha dimostrato di essere un ottimo collettivo che può impensierire chiunque. Sarà sicuramente una partita difficile, in cui serviranno determinazione, coraggio e cuore, dall’inizio alla fine. Abbiamo chiuso in crescendo il 2022, sarà importante riprendere quel ritmo e scendere in acqua con quell’entusiasmo che ci caratterizza da sempre”.

Quindi l’obiettivo del Rapallo e di riprendere la corsa interrotta dalla pausa, ma per farlo sarà necessario superare le Acesi della Brizz, altra formazione neo promossa, squadra in gran fiducia dopo le ultime prestazione e la vittoria ottenuta contro il Trieste nell’ultima uscita di campionato. Sarà importante smussare al massimo le sbavature e sfoderare una buona prestazione per provare a vincere un altro scontro diretto molto importante.