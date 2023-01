Genova. Due ore di lavoro per i vigili del fuoco questa notte tra le tre e le cinque.

Diversi cassonetti della spazzatura sono andati a fuoco nella zona tra via Caffaro, via Acquarone e via Oberto Cancelliere.

Inoltre le fiamme hanno anche coinvolto una parte di cantiere vicino alla scalinata.

Si tratta senza dubbio di un atto vandalico.