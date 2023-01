Radiotaxi, al via oggi anche a Genova la campagna solidale Amici Fragili 2023

Genova. Anche quest’anno dal 16 al 21 gennaio l’associazione TUTTI TAXI PER AMORE, in occasione dell’arrivo del freddo, organizza un evento straordinario che coinvolgerà i cittadini di molte città italiane per la raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà del nostro paese.

A Roma, Milano, Mestre, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Lecce, Messina, saranno centinaia i tassisti mobilitati per andare a raccogliere beni direttamente a casa dei cittadini o invitarli a recarsi ai punti di raccolta organizzati (l’elenco completo e i numeri telefonici da chiamare sul sito www.tuttitaxiperamore.it), per dare un contributo per combattere la crisi socioeconomica del nostro paese. L’evento sarà realizzato in partenariato con diversi enti del terzo settore.

Gli eventi si concluderanno sabato 21 gennaio in diverse piazze delle città partner dove i beni raccolti saranno consegnati alle associazioni che lavorano per supportare le persone senza dimora e le famiglie in povertà.

“L’attenzione ai più fragili è stata da sempre prerogativa della nostra associazione. I tassisti, sempre in strada ed a contatto diretto con i cittadini, insieme alla rete solidale del volontariato e delle istituzioni, vogliono dare il loro contributo ad una società civile che dà valore alla cultura della solidarietà e del riuso”, spiega Marco Salciccia presidente dell’associazione Tutti Taxi per Amore-OdV.

A GENOVA la Cooperativa Radio Taxi Genova aderisce alla campagna e raccoglie coperte, piumini, cappotti e giacconi, puliti e in ottimo stato, da donare alla Comunità di Sant’Egidio.

Da lunedì 16 a giovedì 19 gennaio, sarà allestito un centro di raccolta presso il Circolo Taxi Genova in Via Rivoli 72 rosso, aperto dalle ore 9 alle 22. Per allargare la rete della solidarietà e della partecipazione, coinvolgendo anche chi non ha la possibilità di raggiungere autonomamente il centro raccolta, è previsto inoltre un servizio di raccolta a domicilio, unicamente al portone di casa. Per i cittadini interessati è a disposizione il numero di telefono 339 807 1958.

La consegna delle donazioni alla Comunità di Sant’Egidio è prevista per sabato 21 gennaio.

“Anche quest’anno i tassisti genovesi hanno aderito con entusiasmo e partecipazione alla campagna lanciata da Tutti Taxi per amore, confermando lo spirito di solidarietà e la volontà di dimostrare concretamente la propria vicinanza alle categorie più fragili, in collaborazione con le associazioni del territorio come Sant’Egidio, che quotidianamente sono impegnate a dare sostegno alle persone in difficoltà della nostra città” commenta Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966.