Genova. Due scogliere di 30 e 16 metri per difendere la spiaggia di Murcarolo, a Quinto, da tempo in balia delle mareggiate e alle prese con una costante e inarrestabile erosione. Un intervento pensato per ripristinare i pennelli frangiflutti disarticolati in questi anni dalla forze delle onde, aggiungendo ulteriori massi dal peso compreso tra le 6 e le 10 tonnellate l’uno.

Questo il progetto depositato presso gli uffici tecnici di Regione Liguria, dove ha iniziato il percorso burocratico per ottenere le vari autorizzazioni. Secondo quanto ipotizzato dalla Idroning, la società genovese di Ingegneria Idraulica e Ambientale a cui è stato affidato il progetto da parte di Aster, i lavori procederanno in due fasi: la prima sarà quella del recupero dei massi dispersi sul fondale, seguito poi dalla aggiunta dei nuovi scogli.

L’intervento sarà solo l’ultimo di una lunga serie di interventi che dalla metà del secolo scorso hanno visto al centro questo piccola ma caratteristica spiaggia, molto amata dai genovesi: negli anni ’40 la spiaggia era molto meno profonda, quasi la metà di oggi. “Non possedeva alcuna difesa laterale e, pur essendo così chiusa e apparentemente protetta, evidentemente i mari dei settori di provenienza più angolati riuscivano a penetrare e, riflessi dal muraglione dell’Aurelia, allontanavano i sedimenti, depauperando l’arenile”, si legge nella relazione tecnica del progetto.

Lo scenario registrato nel 1973 vede aumentare molto la spiaggia, ancora senza protezioni laterali, “probabilmente per effetto di importanti ripascimento dovuti a sversamenti di materiale residuo di smarino di infrastrutture litoranee”. Erano gli anni della grande edilizia, e dei grandi sbancamenti, il materiale non mancava. Tale arricchimento venne gradualmente a perdersi negli anni successivi, tra il 1983 e il 1993. All’inizio degli anni ’90 il Genio Civile Opere Marittime, per proteggere la spiaggia che presentava evidenti problemi di arretramento per erosione, realizzò due pennelli, uno a ponente disposto ortogonale alla costa e l’altro a levante, sviluppato su un orientamento parallelo alla linea di costa della falesia.

Oggi quei due pennelli risultano disarticolati, per cui la loro funzione sarebbe venuta meno. Da qui la necessità dell’intervento che prima recupererà i vecchi scogli per riposizionarli alla zona di congiunzione tra costa e falesia, per poi aggiungere nuovi massi, fino a 10 tonnellate (più grandi di quelli oggi presenti in loco, catalogati come categoria III, vale a dire da 3 alle 6 tonnellate), che riformeranno le due scogliere frangiflutti, emergendo dal mare per circa 2 metri. Sarà un intervento che quindi avrà sicuramente un certo impatto dal punto di vista visivo, ma che dovrebbe, ed è questo l’intento, proteggere l’arenile dall’erosione e permettere ripascimenti strutturali più duraturi.