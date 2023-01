‘Qualità e assorbenza’, i pannolini lavabili migliori d’Italia sono ‘made in Genoa’

Genova. È Made in Italy, ma soprattutto Made in Genoa il pannolino lavabile nominato dalla rivista “il Salvagente” il miglior pannolino All in one d’Italia. La rivista, un mensile che si occupa di confrontare le varie marche per garantire ai consumatori la miglior scelta possibile, ha messo a confronto le otto marche più vendute di questa tipologia di pannolini lavabili e ha premiato la Gagolini, azienda con sede operativa nel quartiere della Foce, per l’estrema qualità, la cura nella cucitura, la facilità di utilizzo e, dulcis in fundo, per le indiscutibili doti di assorbenza.

“È profondo motivo di orgoglio per noi ricevere questa attestazione di stima da parte di una rivista così attenta nei riguardi del cliente finale.” – ha dichiarato la titolare, Ica Arkel – “Il nostro pannolino lavabile aio è di facile utilizzo e questo può convincere tanti genitori a sposare l’utilizzo dei lavabili, che non sono un oggetto misterioso, ma un qualcosa di facilmente inseribile nel contesto familiare, anche di quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori e che hanno quindi poco tempo a disposizione. L’eeb, l’ufficio ambientale europeo, ha emesso dei warning sui rischi per la salute dovuti all’utilizzo degli usa e getta. Secondo questo ufficio europeo ambientale ciò potrà causare malattie gravi o severe nei prossimi anni a 14 milioni di bambini europei, ecco così che i nostri pannolini possono essere quella valida alternativa per garantire una crescita sana e attenta ai bisogni dei più piccoli”.

“I nostri pannolini – conclude Arkel – infatti, sono integralmente costituiti da materie prime certificate Oeko Tex e tutto il processo di lavorazione è condotto nella nostra azienda artigiana. Per chi fosse interessato ai nostri pannolini può collegarsi al nostro sito gagolini.com o recarsi presso uno dei nostri rivenditori a Genova: La formica in via trebisonda, Verde Sfuso in via Rivale oppure Kilo in via di Ravecca”.