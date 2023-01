Primarie Pd, si scalda la campagna a Genova: il 27 gennaio Elly Schlein alla sala Chiamata

Genova. Si scalda anche a Genova la corsa alle primarie del Partito Democratico che si terranno il 26 febbraio. La prima visita annunciata è quella di Elly Schlein che incontrerà militanti e simpatizzanti venerdì 27 gennaio alla ore 18.00 alla sala della Chiamata del porto in piazzale San Benigno.

È molto probabile che anche gli altri candidati programmino una visita a Genova, ma al momento non ci sono date ufficiali. Stefano Bonaccini ha scelto di partire da Puglia, Molise e Abruzzo nel suo tour dei 100 Comuni: “Come avevo annunciato – ha spiegato – parto dal Sud. Intendo toccare con mano ogni realtà territoriale, ascoltare direttamente dalle persone e nelle comunità le testimonianze di chi vive quotidianamente problemi, speranze e aspirazioni, per ridurre disuguaglianze e distanze sociali e territoriali, sostenere il lavoro e chi crea buona occupazione. Serve un Paese unito”. In corsa anche l’ex ministra ai Trasporti Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

Intanto in Liguria arriva il sostegno ufficiale dei coordinamenti provinciali liguri di ArticoloUno alla candidatura di Elly Schlein. Una candidatura, scrivono, “che più esprime una discontinuità rispetto a politiche centriste che spesso hanno caratterizzato il Pd. Solo uno spostamento dell’ asse politico a sinistra del principale partito dello schieramento progressista può dare, a nostro parere, un prospettiva a una sinistra pluralista, che pone la questione sociale come centrale e qualificante per conquistare il consenso del mondo dei lavori e delle periferie sociali e territoriali. Elly Schlein è espressione di una cultura eco socialista molto corrispondente alla contemporaneità a difesa dei diritti civili e sociali e molto impegnata per una opzione di pace nelle relazioni internazionali”. A firmare la nota, tra gli altri, sono i genovesi Ubaldo Benvenuti, Mario Caraffini, Angelo Chiaramonte, Erminia Federico, Giancarlo Furfaro, Claudio Montaldo, Leonardo Cassinese, Gianni Donnini.

Le tappe

Dal 3 al 19 febbraio 2023 si terranno le assemblee di circolo mentre le primarie per l’elezione del segretario nazionale sono in programma per la giornata di domenica 26 febbraio 2023.

Nella prima fase verranno discusse e votate nei circoli del territorio le mozioni politiche collegate a ciascun candidato alla segreteria nazionale Pd. Nelle assemblee di circolo possono partecipare ed intervenire nel dibattito sia iscritti che elettori simpatizzanti, ma il diritto di voto spetta solo ai tesserati che siano in regola con l’iscrizione alla data del 31 gennaio 2023.

La seconda fase del percorso congressuale è invece rappresentata dalle primarie del 26 febbraio per l’elezione del segretario nazionale: in questa occasione potranno votare sia iscritti che elettori, scegliendo tra i due candidati più votati nei circoli.

Via libera anche al voto online per le primarie, ma limitatamente ad alcuni casi specifici, come gli studenti fuori sede, gli anziani, i disabili e chi abita in zone troppo impervie.