Premio Paganini, il principe Domenico Pallavicino nominato nuovo ambassador

Genova. L’operazione di rilancio del Premio Paganini prosegue con l’ingresso di ulteriori Paganini Ambassador, personalità di rilievo internazionale che si impegnano a promuovere il Premio e i valori universali della musica, in Italia e all’estero.

«È un onore nominare i nuovi Paganini Ambassador. L’ingresso di nuove personalità di così alto rilievo conferma ancora una volta la qualità del progetto di rilancio del Premio Paganini che abbiamo messo in campo un anno fa. Un premio che oggi non rappresenta solo una manifestazione musicale di altissimo livello, ma un asset strategico per lo sviluppo del nostro territorio dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Siamo certi che i nuovi Paganini Ambassador lavoreranno duramente per diffondere il valore della musica classica in Italia e nel mondo» dichiara il sindaco Marco Bucci.

«Un evento legato al Premio Paganini a Roma rappresenta una novità assoluta e certamente molto significativa. Dopo le tappe di Genova e Parigi, sarà un’ulteriore occasione per promuovere il nuovo progetto di rilancio, così come il bando della 57esima edizione, ad una platea nazionale e internazionale, in linea con gli obiettivi assegnati» commenta il presidente Giovanni Panebianco.

La cerimonia di nomina si svolgerà domani, martedì 31 gennaio alle 19 a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Orsini.

Dopo il saluto del sindaco Marco Bucci, del presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco e della principessa Martine Orsini, componente del Comitato del Premio, il titolo di Paganini Ambassador sarà conferito al principe Domenico Pallavicino e sarà ritirato dal principe Aimone di Savoia-Aosta, da Gianni Letta, da Maria Cristina Piaggio Croce, da Nuria Sanz-Gallego e da Sylvain Bellenger.

A seguire il concerto di Giuseppe Gibboni, vincitore della 56esima edizione del Premio Paganini, che eseguirà alcuni brani del grande violinista genovese: Capricci op. 1 nn. 1, 5 e 24 per violino solo e, accompagnato al pianoforte da Ermindo Polidori Luciani, La Campanella.

Ecco gli attuali Paganini Ambassador:

Principe Aimone di Savoia–Aosta, Principe Domenico Pallavicino, Principe Amyn Aga Khan, Renzo Piano, Gianni Letta, Emanuela D’Alessandro, Giovanni Malagò, Sylvain Bellenger, Enrico De Barbieri, Maria Cristina Piaggio Croce, Marchese Giacomo Cattaneo-Adorno, Marchese Jos Bendinelli Negrone Pareto-Spinola, Nuria Sanz-Gallego, Caterina Fasolini, Niccolò Paganini, Yasunori Gunji, Ermindo Polidori Luciani.

Da pochi giorni il Premio Paganini è rappresentato anche dal principe Alberto di Monaco, che riceverà l’attestazione onorifica nel corso di una cerimonia prevista a Genova nel prossimo mese di giugno.