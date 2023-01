Poste, allungati gli orari degli uffici di Coronata, Bavari e Sciarborasca

Genova. Da lunedì 16 gennaio verranno ampliati gli orari di apertura al pubblico di tre Uffici Postali della provincia di Genova.

In città gli orari di Genova 53, in via Coronata 28R e Genova 63, in via Serra di Bavari 7R saranno da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45, mentre Sciarborasca, nel Comune di Cogoleto, riaprirà a tre giorni, vale a dire martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

“Poste Italiane, da sempre vicina al territorio e alle realtà locali, con la rete più capillare del Paese, formata da quasi 13mila Uffici Postali e circa 26mila portalettere, conferma la sua grande attenzione ai Piccoli Comuni e l’impegno nell’erogazione di nuovi servizi – si legge nella nota stampa – L’Azienda, parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, continua dunque ad essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione”