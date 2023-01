Ponte Morandi, la procura rafforza la squadra: salgono a tre i pm del maxi processo

Genova. A partire dall’udienza del prossimo lunedì, in cui cominceranno le audizioni del periti, saranno tre i pubblici ministeri che si occuperanno del processo Morandi.

Ai sostituti procuratori Massimo Terrile e Walter Cotugno, che hanno coordinato tutta la fase delle indagini, il procuratore Nicola Piacente ha deciso di affiancare il pm Marco Airoldi. Airoldi, classe 1966 e una lunga esperienza in procura. Fa parte da molti anni del pool di magistrati specializzato in reati economici suddividerà il lavoro con i colleghi e soprattutto l’incombenza di partecipare alle lunghe udienze che attendono il processo e che si svolgono su tre giorni alla settimana su cinque.

“La nostra priorità – ha spiegato il procuratore Piacente – è quella che nessuna udienza debba essere rinviata perché il pm è assente e in questo modo garantiremo sempre la presenza di due sostituti in un processo che entra ora in una fase molto tecnica”.

L’esigenza della procura di Genova di rinforzare la squadra dei pm nel processo Morandi deriva anche dal fatto che il pm Cotugno sarà impegnato nell’udienza preliminare del cosiddetto ‘processo Morandi bis’, vale a dire il fascicolo che raccoglie le indagini sulle barriere fonoassorbenti, sulle gallerie e sui viadotti e che vede indagate 47 persone.